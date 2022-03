La Xina es nega a veure’s afectada per les sancions occidentals contra Rússia, va dir el ministre de Relacions Exteriors de la Xina, Wang Yi, segons declaracions publicades dimarts per l’agència de notícies Xinhua. «La Xina no és part de la crisi [ucraïnesa] i no vol veure’s afectada per les sancions», va dir Wang en una entrevista telefònica dilluns amb el seu homòleg espanyol, José Manuel Albares.

Segons ell, el gegant asiàtic «sempre s’oposa a l’ús de sancions per resoldre problemes, especialment sancions unilaterals sense base en el dret internacional». «La Xina té dret a salvaguardar els seus drets i interessos legítims», va dir. Aquests comentaris es produeixen quan els Estats Units es preocupen pel suport xinès a Moscou. Pequín no ha condemnat la invasió d’Ucraïna i acusa Occident de ser-ne responsable per l’«ampliació» de l’OTAN. Preocupació als EUA Els Estats Units estan «profundament preocupats» per la posició d’«alineament amb Rússia» de la Xina sobre la guerra a Ucraïna, va dir dilluns un alt funcionari de la Casa Blanca després d’una reunió d’alt nivell a Roma entre l’assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, i Yang Jiechi, el principal diplomàtic del Partit Comunista Xinès. El funcionari no va voler comentar les informacions de la premsa nord-americana segons les quals Moscou ha sol·licitat a Pequín la seva ajuda, econòmica i militar, per portar a terme la invasió d’Ucraïna. Quan se li va preguntar, Pequín va descartar les «notícies falses» dilluns. «Estem observant molt de prop fins a quin punt la Xina o qualsevol altre país brinda assistència a Rússia, ja sigui assistència material, econòmica o financera», va dir dilluns el portaveu del Departament d’Estat, Ned Price. «Hem deixat molt clar a Pequín que no ens quedarem de braços plegats. No deixarem que cap país compensi les pèrdues que ha patit Rússia» a causa de les sancions occidentals, va continuar.