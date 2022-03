Nou cop del Govern de Vladímir Putin a una institució supranacional i nou pas cap al seu aïllament cada vegada més gran. Rússia va anunciar aquest dimarts que abandona el Consell d’Europa, segons va informar el portaveu de la secretaria general de l’organisme, Marija Pejcinovic. L’organisme paneuropeu ja havia deixat en suspens la integració russa com a represàlia per la invasió d’Ucraïna i havia de sotmetre aquest mateix dimarts a votació una declaració per instar Moscou a retirar-se i, si no ho feia, procedir a expulsar-la.

La decisió russa, que va ser comunicada mitjançant una carta firmada pel ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, es basa en l’article 7 de l’Estatut del Consell d’Europa, que permet que qualsevol membre «pot retirar-se notificant la seva decisió al secretari general», va assenyalar el portaveu. No title La retirada implica que Rússia no cobrirà la part del pressupost compromès per al 2022 i la sortida de la Convenció Europea de Drets Humans, que regula també el funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Acusacions de Moscou Moscou es va comprometre a respectar les sentències ja emeses per aquesta cort, sempre que «no contradiguin la Constitució», un argument que les autoritats russes han estat esgrimint sistemàticament per desatendre, per exemple, sentències en favor de l’opositor Aleksei Navalni, condemnat a dos anys i mig de presó per frau i contra qui pesen més acusacions. No title No obstant, el Ministeri d’Exteriors rus va assegurar en un comunicat que la sortida «no afectarà els drets i llibertats dels ciutadans de Rússia». En aquest sentit, va apuntar que els principals acords derivats del Consell d’Europa ja estan integrats a la legislació russa. Moscou acusa el Consell d’Europa de plegar-se als criteris dels països de l’OTAN en relació amb l’ofensiva russa sobre Ucraïna. Així mateix, afirma que l’Aliança Atlàntica i la UE han convertit aquesta organització en un instrument al servei de la seva «expansió militar, política i econòmica a l’est». L’organisme continental havia decidit apartar Rússia temporalment el 25 de febrer, un dia després de l’inici de la invasió. «Ens separem sense pena d’aquest Consell d’Europa», va apuntar el ministre d’Exteriors en el seu comunicat. «Els que ens forcen a prendre aquesta mesura tindran tota la responsabilitat de la destrucció de l’espai humanitari i jurídic comú al continent i de les conseqüències per al Consell d’Europa mateix, que, sense Rússia, perdrà el seu estatut paneuropeu», va afegir. El cap de la delegació russa a la PACE, Petr Tolstoi, va al·legar que Rússia surt «per pròpia voluntat», avançant-se a posicions «russòfobes» que, segons la seva opinió, «no tenen res a veure amb la realitat», informa l’agència Interfax.