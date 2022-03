Kíiv, dominada per les bombes russes, ha decretat el toc de queda durant 36 hores. Almenys dues persones han mort aquest dimarts en atacs russos contra zones residencials de la capital, abans de l’esperada represa de les negociacions iniciades la vigília entre Rússia i Ucraïna per posar fi al conflicte. Parcialment envoltada per les tropes russes, la capital d’Ucraïna s’ha despertat amb tres importants explosions. Els serveis d’emergència van indicar posteriorment que corresponien a atacs contra zones residencials de diferents districtes.

A Sviatoixin, a l’oest de Kíiv, un bombardeig va impactar contra un edifici de 16 plantes on «els cossos de 2 persones van ser recuperats i 27 persones van ser rescatades», van indicar en un comunicat a Facebook. També hi va haver un atac sense víctimes contra una casa a Osokorki (al sud-est) i foc d’artilleria que va provocar un incendi extingit en un edifici de vivendes a Podilsk (al nord-oest). En aquest lloc, ple de vidres i runa, una columna de fum sortia de l’enorme forat causat per l’impacte mentre els veïns llançaven per les finestres trencades la runa de casa seva, explica un periodista d’AFP.

L’atac s’ha portat a terme abans de la prevista represa de les converses iniciades per videoconferència entre els dos bàndols dilluns i que, segons el president ucraïnès Volodímir Zelenski, van anar «bastant bé».

A casa durant dos dies

En aquest context, l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha anunciat un toc de queda de 36 hores a la capital ucraïnesa a partir d’aquest dimarts a la nit a causa de la situació «difícil i perillosa» que viu la ciutat. «Avui és un dia difícil i perillós (...) Per això estic demanant als habitants de Kíiv que es preparin per quedar-se a casa durant dos dies», ha dit el responsable en un comunicat, explicant que la circulació a la ciutat estarà prohibida des de les 20.00 hores locals de dimarts fins a les 7.00 de dijous. «Qualsevol moviment a Kíiv sense un permís especial està prohibit. Només es podrà sortir fora per arribar als refugis», va afegir l’alcalde de la capital d’Ucraïna. Les autoritats ja havien imposat un toc de queda similar el 26 de febrer, quan va començar la invasió russa.

Quant a les converses entre els bàndols enfrontats, les posicions estan molt apartades. Moscou exigeix Ucraïna apartar-se de l’OTAN i reconèixer les regions separatistes prorusses de l’est del país, la independència de les quals va ser reconeguda pel president rus Vladímir Putin dies abans de la invasió, iniciada el 24 de febrer.

Per la seva banda, Kíiv reclama un alto el foc immediat i la retirada de les forces russes del seu territori. Prèviament, els dos bàndols van mantenir tres trobades presencials a Bielorússia, a més d’una reunió dels seus respectius ministres d’Exteriors a Turquia.

Gairebé tres setmanes després que Putin llancés una invasió a gran escala sobre l’antiga república soviètica, les forces russes han bombardejat i encerclat nombroses ciutats i pobles ucraïnesos. La capital ha vist marxar la meitat dels seus 3 milions d’habitants i està encerclada pel nord i l’est. Només segueixen obertes les carreteres cap al sud, on les autoritats municipals van instal·lar punts de control i els residents fan provisió de menjar i medicines. Kíiv és «una ciutat en estat de setge», va dir un conseller de Zelenski. Nacions Unides calcula que més de 3 milions de persones han fugit del país i que uns 636 civils han mort, tot i que se sospita que el balanç real és superior.