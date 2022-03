Ucraïna està utilitzant sistemes de reconeixement facial per descobrir soldats russos al seu territori i identificar cadàvers. Des d’aquest dissabte, el Ministeri ucraïnès de Defensa recorre als serveis de Clearview AI, una controvertida empresa nord-americana denunciada per violar el dret a la privacitat dels ciutadans.

El director executiu d’aquesta companyia tecnològica ha confirmat a Reuters que en l’inici de la invasió militar russa va oferir els seus serveis a Kíiv i que els hauria començat a utilitzar aquest cap de setmana passat, una cosa que les autoritats ucraïneses no han confirmat.

Clearview AI té una base de dades amb fins a 10.000 milions d’imatges de persones de tot el món, extretes sense el seu consentiment de xarxes socials i plataformes com Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. Aquesta base de dades permet que el sistema algorítmic que opera a les seves càmeres intel·ligents pugui identificar, amb més o menys precisió, aquestes persones.

El seu director executiu, Hoan Ton-That, ha explicat a Reuters que podrien accedir a més de 2.000 milions d’imatges de VKontakte, una popular xarxa social russa similar a Facebook, per ajudar Ucraïna a identificar agents i espies russos al seu territori, així com cadàvers o a agilitar la reunió de refugiats separats de les seves famílies. Es desconeix quin ús li donarà Kíiv. No obstant, el seu ús no és exacte i els experts adverteixen que les fallades en la identificació facial al front de guerra poden portar la mort de civils, així com detencions arbitràries.

Vigilància distòpica

Les activitats de Clearview AI eren pràcticament un secret fins que el gener del 2020 el New York Times va destapar-ne el funcionament, un escàndol que va accentuar el debat sobre els perills per a la privacitat dels ciutadans i la seva perpètua vigilància que comporten els sistemes de reconeixement facial. «He arribat a la conclusió que, com que la informació augmenta constantment, mai hi haurà privacitat. Les lleis han de determinar el que és legal, però no es pot prohibir la tecnologia. És clar, això podria portar a un futur distòpic o alguna cosa així, però no pots prohibir-la», va confessar en aquest article David Scalzo, inversor de la companyia.

Aquesta controvèrsia no ha evitat que Clearview IA sigui utilitzada per cossos policials com l’FBI o la policia de Nova York per identificar sospitosos delinqüents, segons va informar el ‘Wall Street Journal’. Un altre dels inversors en aquest sistema de reconeixement facial és Peter Thiel, multimilionari conservador, antidemòcrata confés i pròxim a Donald Trump que també ha impulsat tecnologies similars com Palantir. Aquesta opaca companyia també ha patit importants bretxes de seguretat.

Clearview IA ja va ser notícia dimecres passat quan l’agència italiana de protecció de dades li va imposar una multa de 20 milions de dòlars per violar les lleis europees a l’utilitzar milions d’imatges que els ciutadans europeus pengen a les xarxes socials sense el seu consentiment perquè els seus clients, en especial la policia, puguin utilitzar-les per comparar identitats. També li va ordenar esborrar totes les fotos dels seus ciutadans, una cosa que també han denunciat empreses com Google, Facebook i Twitter, però sense cap resultat.