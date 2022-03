Un comboi d’almenys 160 vehicles han sortit de Mariúpol aquest dilluns per un corredor humanitari en la primera sortida amb èxit d’aquesta ciutat assetjada per les tropes russes. La població ha quedat atrapada en aquesta ciutat portuària, sense llum, aigua ni calefacció, pels intensos bombardejos des de fa dues setmanes. Més de 2.500 persones han mort en aquesta localitat des que va començar la invasió el 24 de febrer.

La sortida ha sigut possible després de respectar-se un alto el foc, que ha permès sortir els vehicles cap a la ciutat de Zaporíjia, distant a uns 225 quilòmetres, segons han informat fonts ucraïneses. També s’està intentant que entrin subministraments per a la població que s’ha quedat a la ciutat, d’uns 400.000 habitants, després que diumenge l’ajuntament advertís que s’estaven esgotant les últimes reserves d’aliments i aigua.

Punts de control

«A la una (11.00 GMT), els russos van obrir un punt de control i els que tenien cotxes i combustible van començar a sortir de Mariúpol en direcció a Zaporíjia», va dir a Reuters Andrei Rempel, representant de l’ajuntament que ara es troba a Zaporíjia.

«En les primeres dues hores, van sortir 160 cotxes. Probablement ja n’hi ha molts més ara. La ciutat continua sent bombardejada, però no aquesta carretera. No sabem quan arribaran els primers vehicles a Zaporíjia, ja que encara hi ha molts punts de control russos que han de passar».