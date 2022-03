El Govern britànic retirarà a partir de divendres vinent totes les restriccions de viatge que quedaven vigents per evitar contagis de covid-19, inclosos els tests per a persones no vacunades i els formularis de localització, va avançar aquest dilluns el ministre de Transport, Grant Shapps.

Fins ara, els viatgers sense la pauta completa d’una vacuna contra el coronavirus s’havien de sotmetre a un test abans de volar cap a Anglaterra i a un altre després de l’arribada al país. Totes les persones, amb independència del seu estatus de vacunació, havien d’omplir, així mateix, un formulari amb les seves dades personals i plans de viatge, entre altres informacions. Les vacunes han obert el camí «Aquests canvis són possibles gràcies al nostre programa de vacunes», va destacar el ministre de Transport a l’anunciar el final d’aquests requisits. L’anunci ha arribat aquest dilluns, després d’una setmana en què s’ha registrat un nou repunt de casos i hospitalitzacions per coronavirus al Regne Unit. El nombre de contagis detectats en els últims set dies ha ascendit a 444.201, un 48,1% més que en els set dies previs, mentre que els ingressos hospitalaris han crescut un 16,9% en aquell mateix període, fins a 9.475 en una setmana, i les morts un 2,1%, fins a 726 defuncions.