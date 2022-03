La ministra polonesa de Família i Política Social, Marlena Malag, ha demanat la «solidaritat» de tots els països de la Unió Europea (UE) davant l’arribada de refugiats ucraïnesos al club comunitari i no només la dels Estats pròxims a la frontera de l’antiga república soviètica. La política ha indicat que, si com ja està passant, els atacs russos s’estenen a Lviv, a l’àrea occidental d’Ucraïna, Polònia espera que arribi al seu territori «fins i tot un nombre més gran de persones».

«Sabem que aquesta gent que arribarà serà menys adinerada, necessitarà més recolzament financer, així que el recolzament i la cooperació basats en la solidaritat de tots els Estats membres, no només d’aquells que estan en primera línia, serà imprescindible», ha declarat Malag durant la reunió de ministres d’Ocupació i Assumptes Socials dels Vint-i-set que se celebra avui a Brussel·les.

En aquesta reunió els països han debatut sobre els esforços que estan fent per acollir i integrar els refugiats que fugen de la guerra a Ucraïna i la Comissió ha presentat la seva proposta per flexibilitzar les normes amb l’objectiu de permetre que els Estats membres destinin fons de cohesió a ajudar als qui s’escapen del conflicte bèl·lic.

Polònia, juntament amb Hongria i Txèquia, ha sigut en el passat un dels països més reticents a rebre immigrants procedents de l’Orient Mitjà o del nord de l’Àfrica al seu territori. Malgrat això, davant la guerra a Ucraïna s’ha bolcat en l’acollida dels qui arriben des del país veí i, de moment, han entrat a Polònia 1,7 milions d’ucraïnesos, segons ha dit la ministra. «La situació que veiem canvia les regles del joc, redefineix la història, ens enfrontem a un nou desafiament i no crec que hi hagi un desafiament més important que la solidaritat amb Ucraïna», ha asseverat.

Assistència social

El ministre txec de Treball i Assumptes Socials, Marian Jurecka, ha afirmat que no és partidari d’imposar quotes obligatòries per repartir refugiats entre els Estats membres, una opció que en el passat no va agradar a Praga. «Però faria una crida a altres Estats membres també, a Alemanya, França, Espanya, Itàlia i altres països occidentals a la Unió Europea, perquè demostrin clarament als ciutadans ucraïnesos que fugen de la guerra que estan disposats a ajudar-los, a oferir-los assistència social i sanitària i accés als sistemes educatius i al mercat laboral, com estem fent tots els països a què els refugiats de guerra estan arribant», ha assenyalat. També ha demanat un paquet financer específic per afrontar la crisi de refugiats.

Divendres, els ministres d’Assumptes Socials de Polònia, Txèquia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia i Romania, més pròxims geogràficament a Rússia, van firmar una declaració en què es comprometen a cooperar per proporcionar assistència als refugiats.