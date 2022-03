Russos i ucraïnesos tornaran a negociar aquest dilluns, aquesta vegada per videconferència, amb l’objectiu de posar fi a les hostilitats, mentre el perill d’escalada en el conflicte es va incrementar aquest cap de setmana amb el bombardeig d’una instal·lació militar molt pròxima a la frontera amb Polònia i per la presumpta ajuda militar i econòmica sol·licitada a la Xina per part de Moscou, una cosa que suposaria un canvi important en el panorama geopolític internacional sorgit d’aquesta guerra.

Tant russos com ucraïnesos han deixat caure en els últims dies que ha millorat una miqueta el clima de les negociacions i que, segons membres de la delegació russa, «es pot parlar d’un progrés significatiu». El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat que el seu objectiu és aconseguir una reunió amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Rússia acosta els seus atacs a les fronteres de l’OTAN Mentrestant, després del bombardeig rus a una instal·lació militar ucraïnesa a tan sols 25 quilòmetres de la frontera polonesa, una nova informació dona incertesa sobre una escalada més gran en el conflicte: segons funcionaris nord-americans citats per la premsa, Rússia ha sol·licitat a la Xina suport militar i assistència econòmica. Aquest dilluns, delegacions de la Xina i els Estats Units es reuneixen a Roma per parlar de la invasió d’Ucraïna i de la seguretat a tot el món. En un comunicat citat per la CNN, el portaveu de l’ambaixada xinesa a Washington, Li Pengyu, ha dit que «mai havia sentit res d’això» i ha expressat la seva preocupació per la «situació a Ucraïna», i ha dit que continuarà proporcionant ajuda humanitària a aquest país. Liu ha dit que «la prioritat ara és evitar que la situació es tensi o que surti de control... La Xina demana exercir la màxima moderació i prevenir una crisi humanitària massiva». Nova ronda de negociacions El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat que l’objectiu de la delegació d’Ucraïna en les negociacions amb Rússia és aconseguir una reunió amb el seu president, Vladímir Putin. Ha afirmat que representants dels dos països parlen cada dia a través de videoconferències i ha afegit que l’objectiu era obtenir garanties efectives per a la pau i seguretat. «La nostra delegació té una tasca clara: fer tot el possible perquè es realitzi una reunió de presidents, una reunió que, estic segur, la gent està esperant», ha remarcat Zelenski. Tant russos com ucraïnesos han deixat anar en els últims dies que ha millorat una mica el clima de les negociacions. «Comparant les posicions de la part russa i ucraïnesa al començament de les negociacions i avui, podem parlar d’un progrés significatiu», va assegurar aquest diumenge el cap del Comitè d’Afers Internacionals de la Duma (Cambra baixa) russa i membre de la delegació russa en les negociacions de pau, Leonid Slutski, segons les agències russes.