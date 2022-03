La mascareta ha deixat de ser obligatòria a França en interiors des d’aquest dilluns. No obstant, hi haurà algunes excepcions i serà necessari portar-la en els transports públics, els centres sanitaris i les residències d’avis.

Després de més d’un any i mig, el Govern francès ha aixecat avui aquesta obligació, després que el 3 de març el primer ministre, Jean Castex, anunciés aquest nou pas pel fort descens de la pressió epidèmica de la variant òmicron. A més, aquesta mesura va acompanyada del final de l’exigència del certificat de vacunació.

Aquest certificat, que demostra haver completat la pauta de vacunació o tenir una prova d’haver superat recentment la covid, era necessari per a molts actes de la vida social, com anar en un bar, en un restaurant, en un cine, en una sala d’espectacles, en un estadi, però també per utilitzar transports públics de llarg recorregut (avió, tren o autocar).

Recomanada per a simptomàtics

Tot i que la mascareta ja no és obligatòria a les classes o a la feina, per exemple, les autoritats sanitàries continuen recomanant que les portin les persones positives o simptomàtiques, així com el personal sanitari.

Als centres escolars, quan un alumne d’una classe és positiu, tots els seus companys passen a ser casos contacte. Això implica que els estudiants de primària no s’han d’aïllar, però sí que s’han de fer un autotest. Per la seva banda, els alumnes més grans tampoc s’han d’aïllar si estan vacunats. En cas de no estar immunitzats hauran d’estar set dies en aïllament i sotmetre’s a un test abans de tornar al curs presencial.

A França, les mascaretes s’havien imposat en els transports públics quan va acabar el primer confinament el maig del 2020 i en tots els espais públics el juliol d’aquell any.

Quant al certificat sanitari –que demostra haver rebut una pauta completa de vacunació, haver superat la covid o disposar d’un test negatiu de menys de 24 hores–, continua sent necessari en hospitals, clíniques o centres sanitaris (tret dels serveis d’urgències), així com en les residències d’avis o de persones amb minusvalidesa.

Repunt de la covid

La utilització molt àmplia del certificat sanitari primer des de l’estiu del 2021, i el de vacunació des del gener del 2022, va generar un moviment de protestes a França, que es va anar diluint amb el temps.

A França, així com en altres països europeus, s’ha produït últimament un repunt de la incidència de la covid, que ha tornat a passar per sobre dels 600 casos en set dies per cada 100.000 habitants. Però als hospitals, els ingressats van a la baixa.

Aquest diumenge hi havia 20.917 malalts als hospitals, lluny dels més de 33.000 que hi va haver en el pic de l’òmicron a principis de febrer. Quant a les persones a les ucis, ahir n’eren 1.855, comparades amb les gairebé 4.000 de mitjans de gener. D’acord amb les dades de les autoritats sanitàries franceses publicades aquest diumenge, a França han mort 140.109 persones de covid des del començament de l’epidèmia.