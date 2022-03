El Tribunal d’Apel·lació de París ha confirmat aquest dijous la imputació de l’actor Gérard Depardieu per violació i agressió sexual després de la denúncia interposada per la intèrpret Charlotte Arnould.

El fiscal Rémy Heitz ha indicat que la instrucció del cas considera que «existeixen indicis greus o concordants que justifiquen que Gérard Depardieu continuï imputat» per uns fets que es remunten a agost del 2018.

La llegenda del cine francès, de 73 anys, va sol·licitar el maig de l’any passat l’anul·lació de la seva inculpació en aquest cas, que s’havia produït sis mesos abans, però el rebuig que s’ha conegut avui fa que el procés judicial torni a les mans de la jutge d’instrucció.

Els fets

Els actes pels quals se l’acusa haurien passat al domicili parisenc de l’actor en dos dies diferents, el 7 i el 13 d’agost del 2018, segons van indicar llavors els mitjans francesos.

Depardieu, conegut pel gran públic per films com «Cyrano de Bergerac» (1990) o per la saga d’Astérix i Obélix, coneixia el pare de la jove Arnould i va estar en contacte amb ella per donar-li consells sobre la seva carrera.

Charlotte Arnould, que llavors tenia 22 anys, va explicar que el veterà actor francès va abusar d’ella en el context d’un assaig informal per a una obra de teatre.

Dies després dels fets, Arnould es va presentar a la comissaria de la Gendarmeria de Lambesc, al departament de Bouches-du-Rhône, per denunciar-lo davant les autoritats.

Depardieu sempre ha negat les acusacions i després de ser imputat, el 16 de desembre del 2020, va quedar lliure sense control judicial.