El més famós dels oligarques russos, <strong>Roman Abramovich</strong>, ha sigut un dels set multimilionaris d’aquesta nacionalitat sancionats pel govern de Boris Johnson per la seva vinculació amb Vladímir Putin, en resposta a la invasió russa d’Ucraïna. L’encara amo del club de futbol Chelsea té des d’ara prohibida l’entrada al Regne Unit i tots els seus actius han sigut congelats. Tampoc podrà portar a terme transaccions comercials o financeres amb individus o entitats britàniques.

La fortuna d’Abramovich, segons fonts oficials, està valorada en 11.200 milions d’euros. «És un dels pocs oligarques de la dècada de 1990 que manté la seva prominència sota el mandat de Putin», ha assenyalat la ministra d’Afers Exteriors britànica, Lizz Truss.

Venda paralitzada

Dos dies després de l’inici de la invasió russa a Ucraïna, Abramovich, de 55 anys, va cedir el poder absolut que tenia al club i va abandonar la direcció. La setmana passada va anunciar la posada en venda del Chelsea, que havia adquirit el 2003. Ara l’operació de venda queda de moment en l’aire, si bé el govern estudiarà en el futur una dispensa especial perquè el club pugui ser venut, assegurant-se que Abramovich no es beneficiarà de cap dels beneficis. «No rebrà ni un penic d’aquesta venda», va assenyalar una font governamental. La suspensió podria afectar el valor del club. Els mitjans britànics estimen que hi ha una vintena de persones, a Europa i Amèrica, interessades en l’adquisició, però la llum verda per fer l’operació es podria fer esperar, i a això s’hi afegeix un possible laberint legal en aquest nou escenari. El Chelsea tampoc podrà fer nous fitxatges.

El club ha demanat a les autoritats que es tinguin en compte els fans en qualsevol decisió futura. Quant a l’activitat estrictament futbolística, el club podrà obtenir una llicència per continuar «amb les seves activitats relacionades amb la competició esportiva», segons el Govern. El partit de la Premier League previst per a aquest dijous contra el Norwich, per tant, es jugarà.

Oligarques per valor de 18.000 milions

En la llista de sancionats publicada pel govern britànic hi figuren sis oligarques russos més estretament vinculats amb el Kremlin. Oleg Deripaska de 52 anys és l’amo EN+Group amb interessos en la mineria i altres sectors energètics. Els seus negocis estan centralitzats a Londres, amb la seu principal a Georgia House, a dos passejos del Palau de St. James. En el passat Deripaska ha estat vinculat a alts càrrecs de la política britànica. El govern dels Estats Units l’ha acusat de xantatge i crim organitzat.

La resta dels sancionats són, Ígor Setxin president de la companyia de petroli russa Rosnefty i exmembre de la KGB, els antics serveis secrets russos, als quals també va pertànyer Putin, amb qui manté una estreta relació. Andrei Korstin, president del banc VTB. Aleksei Miller, director executiu de l’empresa pública d’energia Gazprom. Nikolai Tokarev, president de la companyia pública d’oleoductes Transneft i Dmitri Lebedev, president del consell d’administració del banc Rossiya. El patrimoni i actius del grup d’oligarques es valora en uns 18.000 milions d’euros.

Sense pietat

«No hi pot haver refugis segurs per als que han recolzat el despietat atac de Putin contra Ucraïna», ha assenyalat Johnson. «No tindrem pietat contra aquells que permeten la <strong>matança de civils</strong>, la destrucció d’hospitals i l’ocupació il·legal d’aliats sobirans». Johnson havia sigut molt criticat per l’oposició laborista i alguns diputats conservadors davant la tardança per sancionar Abramovich, l’oligarca rus més famós per als britànics.