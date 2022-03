Les Forces Armades d’Ucraïna han informat a primera hora d’aquest dijous que estan «repel·lint i frenant» l’ofensiva russa després de dues setmanes de conflicte. En concret, al seu informe diari, han explicat que «les forces d’ocupació han perdut la seva capacitat de combat i han posat en funcionament reserves». Així mateix, han denunciat el «recolzament» de Bielorússia a Rússia amb «subministrament de combustible i petroli, infraestructura ferroviària i xarxa d’aeròdroms».

Així, les Forces Armades d’Ucraïna han dit que les forces russes estarien mirant d’arribar als afores del nord de Kíev i reforçant les seves unitats al voltant de Mikolaiv, al sud d’Ucraïna. L’Exèrcit ucraïnès ha notificat atacs a les ciutats orientals de Khàrkiv i Izíum i en ciutats del nord-est d’Ucraïna, a Sumi i Okhtirka. També ha informat que «grups navals de les Forces Armades russes es troben a les zones de Tarkhankut i el llac Donuzlav».

El ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, i el seu homòleg ucraïnès, Dmitró Kuleba, mantindran aquest dijous una reunió tripartida a Turquia, trobada que va ser revelada dilluns pel Govern turc, en el marc dels seus esforços per aconseguir un acord per posar fi a la guerra. El portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers d’Ucraïna, Oleg Nikolenko, ha informat al seu compte de Twitter que Kuleba ja «ha arribat a Antalya per a les converses sobre el cessament de les hostilitats de Rússia i el final de la seva guerra contra Ucraïna».