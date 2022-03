El president de França, Emmanuel Macron, i el canceller d’Alemanya, Olaf Scholz, han «exigit» aquest dijous al president de Rússia, Vladímir Putin, que autoritzi «immediatament» un alto el foc a Ucraïna, en una nova conversa tripartida.

Macron i Scholz han insistit que «la solució a la crisi ha de ser negociada entre Rússia i Ucraïna», el mateix dia en què els ministres d’Exteriors dels dos països han mantingut a Turquia el seu primer cara a cara des que va començar la invasió russa el 24 de gener, segons l’Elisi.

La conversa d’aquest dijous ha durat una hora, segons fonts del Govern alemany citades per l’agència de notícies DPA, i no serà l’última, d’acord amb els compromisos expressats per totes les parts. El Kremlin, de fet, s’ha limitat a dir en el seu comunicat que han parlat i que «seguiran amb les seves discussions sobre temes ucraïnesos».

«Els tres dirigents han acordat seguir en estret contacte durant els últims dies», ha explicat l’Elisi en aquesta mateixa línia. Macron i Scholz encapçalen els esforços dins de la Unió Europea per mediar entre Kíev i Moscou, de moment sense que hagin aconseguit moure Putin de les seves posicions.