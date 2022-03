El Kremlin ha acusat dimecres els Estats Units de declarar una guerra econòmica a Rússia que està sembrant el caos als mercats energètics i ha posat els Estats Units sobre avís que estava pensant acuradament com respondre a una prohibició de comprar petroli i l’energia russos.

L’economia russa s’enfronta a la crisi més greu des de la caiguda de la Unió Soviètica el 1991, després que Occident imposés sancions paralitzants a gairebé tot el sistema financer i empresarial rus després de la invasió d’Ucraïna per part de Moscou.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha qualificat les sancions occidentals de «bacanal hostil» que ha agitat els mercats mundials i ha advertit que no és clar fins on arribaran les turbulències als mercats energètics mundials.

«Es veu la bacanal, la bacanal hostil, que Occident ha sembrat, i això, per descomptat, fa que la situació sigui molt difícil i ens obliga a pensar seriosament», ha dit Peskov. Preguntat per la prohibició de les importacions russes de petroli i energia anunciada pel president dels Estats Units, Joe Biden, Peskov ha dit que Rússia ha sigut, és i serà un proveïdor fiable d’energia. No obstant, Moscou es planteja ara molt seriosament una resposta, ha dit Peskov.

«La situació exigeix una anàlisi bastant profunda: les decisions anunciades pel president Biden», ha dit Peskov. «Si em pregunten què farà Rússia: Rússia farà el necessari per defensar els seus interessos». «Definitivament, els Estats Units han declarat la guerra econòmica contra Rússia i està lliurant aquesta guerra», ha dit.