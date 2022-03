Almenys cinc persones han mort aquest dimarts, entre elles dos nens d’un any, després d’un <strong>atac aeri</strong> en una zona residencial a la ciutat de Malin, a la regió de Jitómir, segons han informat el Servei Estatal d’Emergències ucraïnès. «El 8 de març a les 20.50 hores [hora local] a Malin, regió de Jitómir, set edificis residencials privats d’una sola planta han sigut destruïts, cinc persones han mort, incloent-hi dos nens (nascuts el 2021), com a resultat de l’atac aeri», segons ha informat el cos d’emergències en el seu compte de Telegram, tal com recull l’agència de notícies ucraïnesa Ukrinform.

De moment, s’estan portant a terme operacions de rescat en què participen 11 persones i dues unitats d’equip del SES. Segons Ukrinform, sis pobles de la comunitat de Naroditsia segueixen sense electricitat a la regió de Jitómir després de l’atac aeri rus.