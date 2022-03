Més de dos milions de persones han fugit d’Ucraïna en els 12 dies transcorreguts des que va començar la <strong>invasió </strong>de <strong>Rússia,</strong> segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

La gran majoria d’aquests refugiats es troben a Polònia, Romania, Hongria, Eslovàquia i Moldàvia, mentre que uns 153.000 s’han traslladat a altres països a Europa, segons les dues organitzacions de les Nacions Unides.

Des que va començar el conflicte fa 12 dies, Polònia ha obert les seves portes a 885.000 ucraïnesos, mentre que Hongria ho ha fet amb 170.000, d’acord amb les dades de l’ACNUR. Els dos països han sigut en els últims anys entre els més reticents d’Europa a acceptar refugiats, però davant la crisi a Ucraïna han mantingut les seves fronteres obertes i organitzat la recepció dels ucraïnesos que s’han escapat de la guerra.

Una crisi per als menors

D’aquests, fins a 800.000 refugiats serien nens que arriben a altres països «sols i sense suport familiar», cosa que està generant «una crisi de protecció de menors», segons ha detallat l’organització no governamental Save the children. És per això que l’ONG ha demanat a les autoritats frontereres i a les organitzacions humanitàries desplegades sobre el terreny que «adoptin mesures per mantenir els nens amb els seus principals cuidadors», «els hi brindin suport psicològic» i introdueixin «programes per prevenir la separació».

Save the children diu que els informes des de la frontera suggereixen que alguns nens, molts d’ells menors de 14 anys, «arriben sols després d’haver sigut enviats per familiars que no van poder sortir d’Ucraïna» però que volien que «els seus fills estiguessin fora de perill» de la guerra. Altres menors han sigut separats dels seus parents «durant el caos de fugir de casa» i tots mostren signes d’angoixa i trauma psicològic, indica.

«Els pares recorren a mesures desesperades i esquinçadores per protegir els seus fills», com enviar-los amb veïns i amics a l’estranger mentre ells es queden amb persones grans o per protegir les seves llars», ha explicat a Efe Irina Saghoyan, directora per a Europa de l’Est de l’organització.

L’OIM va informar que ha iniciat una col·laboració amb la plataforma digital d’allotjaments Airbnb per connectar persones que han fugit d’Ucraïna amb possibilitats d’hostalatge gratuïtes i de curt termini a qualsevol d’aquests cinc països.

La firma va oferir la setmana passada allotjament per a 100.000 refugiats ucraïnesos i fins ara més de 26.000 propietaris s’han inscrit per oferir els seus allotjaments gratis o amb descomptes a nombrosos països del món. «Allotjaments segurs, privats i accessibles són fonamentals en aquests moments», va comentar un portaveu de l’OIM a Ginebra.