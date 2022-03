Fa tot just dues setmanes Rússia no era un país amb llibertat d’<strong>internet,</strong> però els seus ciutadans sí que tenien accés a la informació de mitjans no controlats pel Kremlin i podien recórrer a plataformes digitals per protestar contra el govern, com va fer el líder opositor empresonat Aleksei Navalni. Tot això comença a esvair-se ara, amb el temor que el règim de Vladímir Putin s’encamini cap a una desconnexió, parcial o total, de la xarxa.

Rússia va llançar la seva invasió militar <strong>d’Ucraïna</strong> fa tan sols 12 dies. Per imposar la seva narrativa i contenir els dissidents, Moscou ha accentuat la seva repressió amb una nova llei que pena amb fins a 15 anys de presó els que difonguin «notícies falses», un concepte flexible en el qual encaixar tot el que contradigui la versió oficial. Això ha forçat un èxode massiu de mitjans de comunicació internacionals que van de la BBC i la CNN a EL PERIÓDICO o TV-3, així com el tancament de pràcticament tots els mitjans nacionals que no estan en mans del Kremlin. Uns 150 periodistes han fugit del país els últims dies.

La desconnexió de la internet global és una mesura a què han recorregut estats totalitaris per aïllar els seus ciutadans. Rússia no ha optat encara per aquesta mesura, però sí per apagades estratègiques de la xarxa. Així, s’ha limitat l’ús de Twitter i bloquejat l’accés a Facebook, però continua permetent Instagram i WhatsApp, molt més utilitzades al país. D’altres, com TikTok o Netflix, han sortit pel seu propi peu en senyal de protesta per l’atac a Ucraïna i per la seva negativa a acatar les restriccions imposades per Moscou.

El bloqueig de cada vegada més serveis digitals està portant molts russos a recórrer a l’ús de <strong>VPN,</strong> una eina amb què els ciutadans poden accedir a aquestes pàgines web de forma privada com si es connectessin des d’un tercer país on no estan prohibides. Això permet l’accés a informació alternativa al Kremlin, però no garanteix que continuï així.

RuNet, la intranet dissenyada pel Kremlin

El Govern rus ha negat tenir plans per apagar internet, però el seu progressiu aïllacionisme comunicatiu fa témer que el país pugui inclinar-se cap a una internet similar al ‘Gran Tallafoc’ de la Xina, una xarxa ‘sobirana’ supeditada a la perpètua censura i vigilància de Pequín. Rússia té des del 2019 la seva pròpia versió. Coneguda com a ‘RuNet’, la intranet russa permetria al país desconnectar-se de la internet global –la que tots coneixem– i continuar funcionant sota una xarxa sustentada en proveïdors russos subjectes a les lleis nacionals. És a dir, una xarxa modelada a mida del Kremlin on tot el que passa és una bombolla sota el seu control.

Moscou va començar a dissenyar aquest projecte –que no s’ha activat encara– el 2014 amb l’objectiu de garantir al país una internet alternativa a què connectar-se en cas de ser víctima d’atacs cibernètics exteriors que busquessin col·lapsar la xarxa. En les últimes setmanes s’han succeït les agressions informàtiques contra webs russes i això ha portat el Ministeri rus d’Assumptes Digitals a donar fins divendres 11 de termini perquè les pàgines del govern passin a utilitzar noms de domini (DNS) russos, deixin d’allotjar-se en servidors estrangers i d’utilitzar eines estrangeres com Google Analytics. Les webs que no siguin públiques no es veuran afectades per aquesta ordre.

Ucraïna vol desconnectar Rússia

Aquesta decisió també seria un primer pas de Rússia per defensar-se d’una desconnexió forçada des de fora. Ucraïna ja ho ha demanat en més d’una ocasió. Després d’aconseguir que empreses de serveis com Apple o Facebook deixin d’operar en territori rus, el vice primer ministre ucraïnès Mikhaïlo Fédorov pressiona ara companyies que fan que internet funcioni com Amazon, la filial de la qual proporciona computació al núvol (l’arquitectura que sustenta moltes webs), o Cloudflare, dedicada a la ciberseguretat.

El mateix divendres, el proveïdor de serveis d’internet Cogent Communications va tallar els seus llaços amb grans clients russos com el gegant de les telecomunicacions Rostelecom –propietat del Kremlin–, el motor de cerca Yandex i dos dels fabricants de telefonia mòbil més grans: VEON i MegaFon. Els experts van assenyalar que la suspensió dels seus serveis no suposarà una desconnexió, però si una possible congestió de la xarxa que n’alenteixi el funcionament. Tot i que mesures com aquestes busquen pressionar el Kremlin, els experts també adverteixen que desconnectar Rússia és també deixar sense vies d’informació alternativa més de 140 milions de persones.