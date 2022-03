El dia 13 de l’ofensa de Rússia, el conflicte entre el país i Ucraïna no cessa. Les empreses, com Starbucks, Apple i diversos canals de comunicació han decidit abandonar el país invasor, com a mesura de recolzament a Ucraïna. I d’altres, com els Estats Units o el Regne Unit, han decidit vetar les importacions de petroli i el gas rus.