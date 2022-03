L’alcalde de la ciutat ucraïnesa de Hostómel, Iuri Illitx Prilipko, ha mort durant els <strong>atacs de l’Exèrcit rus</strong> mentre distribuïa pa i medicines als damnificats, segons ha informat aquest dilluns el consistori de la localitat.

La ciutat, situada al nord-oest de Kíev, acull l’aeroport militar d’Antónov, que havia sigut atacat per les forces russes el 25 de febrer, l’endemà de l’inici de la <strong>invasió d’Ucraïna</strong> per part de Rússia.

«Ningú el va obligar a enfrontar-se a les bales enemigues. Hauria pogut, com centenars d’altres, amagar-se en un soterrani [...] Però havia pres la seva decisió. Va morir per la seva comunitat, per Hostómel, va morir com un heroi», han estacat les fonts municipals en un comunicat, fent un recorregut per la seva vida i el seu compromís des de la invasió russa.

El consistori ha dedicat a Iuri Illitx Prilipko «un record etern», així com la seva gratitud, i han lamentat que atesa la situació actual de guerra és impossible fer un funeral amb assistents.