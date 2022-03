Per primera vegada des de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna fa gairebé dues setmanes, dos representants d’alt nivell dels dos països es reuniran cara a cara, segons ha anunciat el ministre d’Exteriors turc, Mevlüt Çavusoglu. La reunió serà entre els seus homòlegs rus i ucraïnès, Serguei Lavrov i Dmitró Kuleba, i tindrà lloc aquest dijous a la ciutat turca del sud Antalya, on se celebrarà aquesta setmana un fòrum diplomàtic internacional i on viuen, a més, molts expatriats russos i ucraïnesos.

«Sota la iniciativa del nostre president, Recep Tayyip Erdogan, i dels nostres intensos esforços diplomàtics, Kuleba i Lavrov han decidit reunir-se als marges del Fòrum Diplomàtic d’Antalya. Esperem que aquest pas porti a la pau i l’estabilitat», ha dit aquest dilluns a les xarxes socials Çavusoglu. Aquest anunci arriba unes quantes hores després que Erdogan parlés durant més d’una hora per telèfon amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, en un intent turc de convèncer el president rus d’implementar un alto el foc real i que aquest pugui conduir a un cessament de totes les hostilitats a Ucraïna. Esforços diplomàtics Esforços diplomàticsTurquia no és l’únic país del món que està pressionant per mediar entre Moscou i Kíev. La Xina, França i Israel –el primer ministre israelià, Naftali Bennett, va visitar aquest dissabte secretament la capital russa– també intenten fer de pont entre Putin i Volodímir Zelenski. No obstant, d’entre els països esmentats, Turquia és la que veu el conflicte de més a prop, i no només geogràficament: Ankara té des de fa anys relacions econòmiques, diplomàtiques i militars molt estretes amb les dues capitals, i ara mira de fer equilibris per no prendre partit en la guerra. Turquia, així, ven drons a Ucraïna i condemna obertament la invasió russa, però es nega a imposar sancions contra Moscou i a tancar el seu espai aeri a avions russos. «Algú ha de poder parlar amb Rússia. ¿Qui dialogarà amb ells quan tots els ponts siguin cremats? Nosaltres no fem caure el nostre, i no ens plantegem cap paquet de sancions», va dir la setmana passada el portaveu del Govern turc, Ibrahim Kalin.