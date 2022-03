El primer ministre israelià, Naftali Bennett, ha viatjat avui a Moscou i s’ha reunit amb el president de Rússia, Vladímir Putin, en un intent de mediar pel final del conflicte armat desencadenat després de la invasió russa d’Ucraïna. «El primer ministre ha viatjat cap a Moscou d’hora aquest matí, després de parlar amb el president Putin dimecres passat», ha confirmat en un breu comunicat l’oficina de premsa del Govern.

Bennett va mantenir dimecres llargues converses telefòniques tant amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, com després amb Putin, en què es va oferir una vegada més a mediar per posar fi a la guerra en virtut de la bona relació directa que Israel manté amb els dos països.

Zelenski mateix va explicar el cap de setmana passat a Bennett en una altra trucada telefònica que confiava en el paper mediador d’Israel i, fins i tot, va plantejar una cimera a Jerusalem, tot i que pel que sembla Putin hauria rebutjat aquesta opció al decidir-se per les converses a Bielorússia. El primer ministre israelià, jueu ortodox, va prendre la inusual decisió de viatjar en ple sàbat, la festa jueva setmanal en què l’activitat política es paralitza a Israel.

To mesurat

El comunicat oficial del Govern no esmenta ni Ucraïna, ni la invasió russa, en línia amb el to mesurat i el perfil baix que Israel ha mantingut sobre el conflicte, per no perjudicar la seva estratègica relació amb Rússia, tot i que manté l’aliança amb les potències occidentals i els EUA i ha defensat la «integritat territorial i sobirania d’Ucraïna».

Israel manté una coordinació estreta amb Rússia des del començament de les hostilitats a Síria per bombardejar posicions de forces proiranianes que s’han mantingut en aquests dies des de l’inici de la guerra a Ucraïna, cosa que per a l’Estat jueu és prioritària a l’agenda exterior.

Bennett va insistir que la posició d’Israel és «mesurada i responsable», ja que és un dels pocs països del món que manté una bona relació i comunicació directa tant amb Rússia com amb Ucraïna.

A més, a Israel viuen aproximadament 1,2 milions de jueus que provenen de l’antiga URSS, la majoria de Rússia i Ucraïna; països on també resideixen importants comunitats jueves que el govern israelià no volia perjudicar si es posiciona de manera clara pel que fa a la invasió.