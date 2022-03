La Unió Europea ha aprofitat la ministerial de l’OTAN a Brussel·les per convocar els ministres d’Exteriors a una nova reunió extraordinària i fer balanç amb el secretari d’estat nord-americà, Antony Blinken, de les sancions imposades a Rússia fins ara i analitzar noves possibles mesures. «Junts prepararem el camí per imposar les sancions més dràstiques, un paquet total, com mai s’ha adoptat», ha indicat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, al final de la trobada. El representant nord-americà, per la seva banda, ha demanat a la UE que mantingui la resposta.

Segons Borrell, l’important ara és aplicar les sancions aprovades l’última setmana tot i que ha admès que ja reflexionen sobre noves possibles sancions. Sobre la taula: des de tancar els ports europeus als barcos russos fins a l’ampliació de la llista de bancs expulsats del sistema de comunicació de pagaments swift, la inclusió de més oligarques pròxims al president rus en la llista de sancions o la reducció de les compres de gas rus, que exporta a la UE el 40% del que consumeix amb un cost diari milionari que supera els 600 milions d’euros al preu actual.

Aïllament

«Hi ha hagut un intercanvi d’idees sobre les possibilitats de reaccionar amb més força però no hi ha hagut decisions», ha explicat Borrell al final de la trobada. «L’important és implementar el paquet aprovat» tot i que «estem estudiant noves sancions», ha afegit sobre una estratègia que busca aïllar internacionalment i debilitar l’economia russa però no provocar la caiguda del règim de Vladímir Putin. «Les sancions no són per provocar un canvi de règim a Rússia. Han sigut activades per la guerra i l’objectiu és debilitar l’economia russa, fer que l’economia russa senti les conseqüències i reforçar la posició dels ucraïnesos», ha explicat Borrell a preguntes dels periodistes.

El polític europeu també ha deixat clar que no demanaran al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que es rendeixi, abandoni Kíev o deixi de lluitar. «És la guerra de Putin i només Putin pot posar-hi fi», ha insistit davant una guerra llançada per Putin «no pels russos», que no és una batalla entre aquest oest ni un «’remake’ de la Guerra Freda». En el que no ha volgut entrar la UE és en la petició de Kíev d’instaurar una zona d’exclusió aèria a Ucraïna. «Quan decideixes això significa que estàs disposat a fer-ho utilitzant la força, enviant avions per garantir que no es viola. És una cosa que no pot decidir el Consell de ministres d’Exteriors. És una qüestió de l’OTAN», s’ha desvinculat.