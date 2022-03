El ministre d’Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, va advertir que, mentre Vladímir Putin segueixi com a president de Rússia, «no hi pot haver solució» al conflicte a Ucraïna, per això va insinuar fins i tot la possibilitat d’una «eliminació física».

«Si el poble rus sabés el nombre de morts que [Putin] té sobre la seva consciència, el Kremlin seria enderrocat», ha plantejat el cap de la diplomàcia luxemburguesa. «Tant de bo se’l pogués eliminar físicament per aturar-lo. Em sembla l’única opció», va dir Asselborn, que va advocar per donar a Ucraïna una perspectiva clara d’adhesió a la Unió Europea, tal com reclama el president Volodímir Zelenski. Asselborn va matisar posteriorment les seves paraules al·legant que «se li van escapar» aquestes declaracions. No obstant, no és l’única persona que ha parlat de la possibilitat d’assassinar Putin. El milionari rus Alex Konanikhin va oferir una recompensa d’un milió de dòlars a «qualsevol oficial de policia que, complint el seu deure constitucional, arrestés Vladímir Putin com un criminal de guerra segons el dret rus i internacional». Konanikhin va escriure a la xarxa LinkedIn: «Putin no és el president rus des que va arribar al poder com a resultat d’una operació especial d’explosions de condominis a Rússia, després va violar la Constitució a l’eliminar les eleccions lliures i matar els seus oponents».