A Rússia, on els principals opositors del seu president, Vladímir Putin, han sigut empresonats o exiliats en gran manera, la guerra ha portat a una repressió més gran de la dissidència. El regulador rus de les comunicacions, Roskomnadzor, va decidir aquest divendres bloquejar l’accés a Rússia a la xarxa social Facebook en resposta a la «censura» de comptes de mitjans russos enmig de l’ofensiva militar del Kremlin a Ucraïna.

De la mateixa manera, les autoritats van vetar l’accés als llocs web de diversos mitjans de comunicació estrangers, inclosos la BBC, Voice of America i ‘Deutsche Welle’, per difondre el que asseguren des de Moscou que és informació falsa sobre la seva guerra a Ucraïna.

I per la seva banda, el Parlament va aprovar aquest divendres una llei que imposa una pena de presó de fins a 15 anys per difondre intencionalment notícies «falses» sobre les forces armades i la resposta dels mitjans de comunicació no es va fer esperar.

Les principals cadenes de televisió han començat a retirar-se del país. Aquest divendres, la BBC, la CNN, l’agència Bloomberg, Ràdio Canadà o la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han anunciat la suspensió temporal de la feina de tots els seus periodistes i personal de recolzament a Rússia després de la introducció de la llei per considerar-la perillosa per a ells.

Bloqueig parcial de Facebook

A finals de febrer, l’organisme ja va restringir parcialment l’accés a la xarxa social Facebook, un dia després que Rússia llancés la seva ofensiva militar a Ucraïna per evitar la circulació de certs continguts. Llavors va explicar que prenia aquesta mesura després que la tecnològica nord-americana restringís els comptes oficials de quatre mitjans russos: el canal de televisió militar Zvezda, l’agència oficial RIA Nóvosti, el portal Lenta i el diari Gazeta.ru.

L’Oficina del Fiscal General de Rússia va precisar que Facebook «il·legalment va restringir la difusió a través d’usuaris d’internet d’informació socialment important al territori de la Federació Russa, inclosos missatges i materials de mitjans registrats, en connexió amb la imposició de sancions polítiques i econòmiques per part de països estrangers respecte a Rússia».

Meta, l’empresa propietària de Facebook ha anunciat a través del seu director de comunicació, l’exministre britànic Nick Clegg, que intentaria recuperar la seva visibilitat a Rússia, per no privar d’informació els seus usuaris en aquell país.