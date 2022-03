L’Exèrcit rus ha donat per presa Kherson, enclavament estratègic del sud d’Ucraïna. L’avanç de les tropes és inexorable a l’est i el sud del país.

A Kherson, l’alcalde, Igor Kolikhàiev, ha confirmat que ha mantingut converses amb les tropes russes a l’ajuntament, tot i que ha negat que siguin negociacions i no ha reconegut que la ciutat estigui sota control rus. «No els he fet promeses. No puc prometre que només estic interessat en la viabilitat normal de la nostra ciutat. Simplement els he demanat que no disparin a la gent. No tenim forces armades ucraïneses a la ciutat, només civils i persones que volen viure aquí», ha dit al seu perfil oficial de Facebook.

Desplaçaments durant el dia

Així, ha detallat les condicions per part de les autoritats russes per «eliminar les conseqüències de la invasió». En aquest sentit, els ciutadans només podran traslladar-se durant el dia amb cotxe per fer compres essencials, com menjar o medicines, i que s’estendrà un toc de queda «estricte» entre les vuit del vespre (hora local) i les sis del matí. L’alcalde també ha detallat que el transport públic tornarà a funcionar perquè els treballadors «de forns, botigues o farmàcies» puguin obrir els comerços, així com la prohibició de caminar per la ciutat en grups.

«El meu equip i jo som persones pacífiques, no teníem armes ni agressions del nostre costat. Hem demostrat que estem treballant per assegurar la ciutat i estem mirant d’eliminar les conseqüències de la invasió», ha destacat en el mateix missatge a Facebook. Així mateix, ha remarcat que «els militars no seran provocats» i ha demanat a la població que els cotxes circulin «a velocitat mínima» i que estiguin a punt «per mostrar el contingut del transport en qualsevol moment». «La bandera sobre nosaltres és d’Ucraïna. I perquè continuï sent així caldrà complir aquests requisits», ha sentenciat.

Tres escoles a Khàrkiv

Mentrestant, els atacs aeris russos han tocat diverses infraestructures, entre les quals, tres escoles i la catedral de la segona ciutat més gran d’Ucraïna, Khàrkiv, en la vuitena jornada des que el president rus, Vladímir Putin, va ordenar una operació militar especial al país. Segons ha confirmat la cadena CNN, almenys tres escoles de Khàrkiv van rebre impactes per atacs aeris russos dimarts, segons els vídeos i les fotos publicades a les xarxes socials, verificats pel mitjà nord-americà. Una de les escoles està al barri del nord de Saltivka i les altres dues estan a poc més d’un quilòmetre de distància, al districte industrial del sud-est de la ciutat, segons ha informat el mateix mitjà.

En aquest sentit, el diari ‘Kiev Independent’ ha indicat que a la ciutat de Khàrkiv els atacs militars han afectat almenys tres escoles i la catedral de l’Assumpció. A més, diverses obres d’art emmarcades i vidrieres s’haurien trencat per les explosions d’un atac contra un edifici pròxim a l’ajuntament. El governador de la regió de Khàrkiv, Oleh Sinegubov, va assegurar diumenge que les forces ucraïneses controlaven «totalment» la ciutat després que transcendissin informacions sobre intensos combats a la zona.

Almenys quatre explosions s’han sentit aquest dimecres a la nit a Kíev, dues de les quals, a prop de l’estació de metro de Narodiv, a escassos cinc quilòmetres de la icònica plaça Maidan i molt a prop dels edificis governamentals ucraïnesos. Les alarmes han tornat a sonar a Kíev aquest dimecres a la nit quan ja fa més d’una setmana des de la declaració del president rus, Vladímir Putin, d’iniciar una operació especial a Ucraïna. Una d’aquestes explosions hauria tingut lloc a l’àrea de Goloseevo, al cèntric districte de Petxersk. L’assessor del cap de l’oficina del president, Oleksí Arestovitx, va confirmar la informació sobre les explosions, segons recullen UNIAN i la cadena ucraïnesa Suspilne. Les alarmes han sonat també per altres punts del país, com Lviv, Mikolaiv, Txerkassi, Odessa, Zaporíjia.

Més míssils contra Kíev

Les autoritats ucraïneses van alertar aquest dimecres d’una sèrie de nous llançaments de míssils cap a la capital, Kíev, per part de l’Exèrcit de Rússia, si bé més tard van aclarir que el projectil havia sigut enderrocat a l’aire. En un primer moment, l’Administració Estatal de la Ciutat de Kíev va denunciar que un atac aeri rus havia impactat contra l’estació ferroviària del sud de la capital, «on milers de dones i nens ucraïnesos estan sent evacuats». Posteriorment es va informar que l’estació de tren del sud de la capital d’Ucraïna, Kíev, havia sigut danyada arran d’un atac aeri i que s’havien hagut d’evacuar «milers de civils» de l’edifici.

Segons fonts del diari ucraïnès ‘Pravda’, l’objectiu de l’atac amb míssils russos era el Ministeri de Defensa o el Comando de les Forces Terrestres. El míssil va ser enderrocat pel sistema de defensa aèria i les seves restes van ser les que van caure a prop de l’estació de ferrocarril del sud. «Els terroristes russos han llançat un atac aeri a l’estació de tren del sud de Kíev, on milers de dones i nens ucraïnesos estan sent evacuats», ha afirmat l’empresa ferroviària Ukrzaliznitsia en un comunicat a Telegram. «El projectil ha impactat a prop de l’Hotel Ibis, l’edifici de l’estació ha resistit i ha patit danys menors. S’està aclarint informació sobre les víctimes. Els trens continuen en funcionament», ha afegit.

Abans de conèixer-se aquesta informació, l’assessor del Ministeri de l’Interior, Anton Gueraixtxenko, ha aclarit que el míssil havia sigut interceptat a l’aire, per això els danys ocasionats a l’estació s’haurien degut a les restes del coet. Gueraixtxenko ha alertat, a més, que el projectil havia impactat contra una tuberia principal de subministrament de calefacció de Kíev, tot i que més tard també ha matisat que els danys no són definitius i que seran reparats aquest mateix dijous.

Sis morts a Izium

Almenys sis persones, entre les quals, dos nens, han mort en un atac aeri amb míssils per part d’un avió rus a una casa privada a Izium, a la regió de Khàrkiv, a l’est d’Ucraïna, segons han informat les autoritats ucraïneses. Segons un informe recollit per l’agència de notícies UNIAN, el tinent d’alcalde d’Izium, Volodomir Matsokin, ha assegurat que l’atac aeri ha començat al voltant de les 23.59 hores (hora local) i ha tocat un edifici alt i una casa privada. El governador de la regió de Khàrkiv, Oleh Sinegubov, va assegurar diumenge que les forces ucraïneses controlaven «totalment» la ciutat després que transcendissin informacions sobre intensos combats a la zona.

Avanç al sud i l’est

L’Exèrcit rus va avançar aquest dimecres amb intensos atacs al sud d’<strong>Ucraïna</strong>, on va prendre el control de Kherson, i on pràcticament bloqueja ja Mariúpol, així com a l’est, on assegura haver-se apoderat en bona mesura de la costa del mar d’Azov. Tot això un dia abans de noves negociacions amb Kíev.

La invasió <strong>d’Ucraïna </strong>ha tingut, no obstant, el seu cost per a Rússia, no només per les sancions occidentals sense precedents, sinó també per les baixes que pateix a les seves files. Per primera vegada en set dies d’ofensiva militar va admetre la mort de 498 soldats russos en la guerra, a més de 1.597 militars ferits, segons el portaveu del Ministeri de Defensa, Igor Konaixénkov.

La viceministra ucraïnesa de Defensa, Hanna Maliar, va dir que, segons dades preliminars de Kíev, fins al moment han mort 5.840 soldats russos. Segons Rússia, les baixes entre les forces ucraïneses ascendeixen a 2.870 morts i 3.700 ferits.

L’assalt a Kherson, una ciutat de gairebé 300.000 habitants i situada al sud d’Ucraïna, a la vora del mar Negre i al costat del riu Dniéper, va començar el dia 1 i aquest dimecres van acabar de prendre’n el control.

La presa de Kherson

«Les divisions russes de les forces armades van prendre la ciutat de Kherson sota control total», va afirmar el portaveu del Ministeri de Defensa, Ígor Konaixénkov. Més a l’est, a Mariúpol, a la vora del mar d’Azov i a la regió de Donetsk, els separatistes prorussos avalats pel poder militar rus van assegurar que les seves forces havien bloquejat la ciutat, segons els mitjans russos.

«Mariúpol està bloquejada. Les tropes continuaran movent-se en aquesta direcció per finalment aturar el bombardeig d’àrees residencials», va dir el representant de la milícia de Donetsk, Eduard Basúrin, a la televisió pública russa Rossía-24. No obstant, el Ministeri de l’Interior ucraïnès va assegurar que «les batalles per Mariúpol continuen», ja que les unitats de la Guàrdia Nacional juntament amb les Forces Armades «mantenen la defensa de la ciutat».

La vigília, Rússia va dir que les forces russes i les milícies de Donetsk havien aconseguit el control de la costa del mar d’Azov. Konaixénkov ha especificat avui que Rússia s’ha apoderat de Primórskoie, Priazóvkoie, Xevtxenko i Berdiansk, a la costa.

Les milícies rebels prorusses de Donetsk i Lugansk, va assegurar Moscou, a més, han avançat des de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna 58 i 75 quilòmetres, respectivament, a l’est.

Al nord-est, el centre de Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna, va ser objecte d’atacs russos des de primera hora del matí de dimecres després del desembarcament de tropes aerotransportades amb míssils que van impactar a diversos edificis estatals i una universitat. El bombardeig va provocar quatre morts i nou ferits, segons Kíev, que va xifrar aquest dimecres en més de 2.000 els civils morts en atacs russos. «Les Forces Armades de la Federació Russa estan prenent mesures per garantir la seguretat de la població civil d’Ucraïna», va afirmar no obstant Konaixénkov.

Corredors de seguretat per a civils

«Tots els civils que desitgin sortir de Mariúpol per motius de seguretat poden dirigir-se cap a l’est [...], va assegurar, mentre va assenyalar que s’han creat altres corredors al sud-oest de Khàrkiv i al nord de Kíev, on Rússia reuneix forces cada vegada més a prop de la capital. «Els militars russos no posen obstacles a la sortida de la població civil», va assegurar, tot i que Rússia no pensa aturar la seva ofensiva, tal com han assegurat aquesta setmana ja diversos alts càrrecs, com el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, i el mateix president rus, Vladímir Putin.

Això no treu, consideren al Kremlin, que puguin asseure’s a negociar amb Ucraïna, amb l’esperança que el president d’aquest país, Volodímir Zelenski, cedeixi a les seves exigències. Putin, de fet, va deixar clar dilluns, després de la primera ronda de negociacions amb Kíev a la frontera ucraïneso-bielorussa, que només aturarà la invasió si es tenen en compte els «legítims interessos de Rússia en matèria de seguretat, incloent-hi la seva sobirania sobre Crimea», així com la «desmilitarització i desnazificació» d’Ucraïna i un estatus neutral d’aquest país respecte a l’OTAN.

Segona ronda de negociacions

<strong>Aquest dijous hi haurà una altra taula de negociació </strong>en territori bielorús, però en aquesta ocasió a Belovézhskaia Puixtxa, a la regió de Brest, més a prop de Polònia. «Tinc entès que venen des de Polònia», va assenyalar el cap negociador rus, Vladímir Medinski.

L’Oficina del President d’Ucraïna va confirmar poc després que la delegació ucraïnesa viatjarà a Belovézhskaia Puixtxa. «Estem preparats per a negociacions, estem oberts per a la diplomàcia, però de cap manera estem preparats per acceptar els ultimàtum russos», va dir el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba.

Per la seva banda, Zelenski, va dir, aquest dimarts, en una entrevista a la cadena CNN, que el primer «és aturar la lluita» perquè, altrament, s’estarà «perdent el temps».