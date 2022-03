La devastadora <strong>invasió d’Ucraïna</strong> per forces militars russes iniciada fa una setmana ha causat ja uns 900.000 refugiats i milers de morts, quatre adults i dos nens aquesta mateixa nit, mentre Occident amplia les sancions a Rússia per mirar d’aturar els atacs ordenats pel Govern de Vladímir Putin.

Sis persones, dues de les quals, nens, han mort aquesta nit per un bombardeig a la ciutat d’Izium, a la regió de Khàrkiv, segons ha informat el tinent d’alcalde de la ciutat, Volodímir Matsokin. L’atac va començar a les 23.59 hora local (21.59 GMT de dimecres) i va arribar a un edifici de diverses plantes d’apartaments. En una de les cases van morir sis persones, dues de les quals, nens, ha explicat el responsable municipal. La capital regional, Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna, va ser objecte d’atacs russos des de primera hora del matí d’ahir, després del desembarcament de tropes aerotransportades amb míssils que van impactar a diversos edificis estatals i una universitat. El bombardeig va provocar quatre morts i nou ferits, segons Kíev, que ha xifrat en més 2.000 els civils morts en atacs russos des del començament de la invasió fa una setmana.

«Durant els set dies de la guerra, Rússia ha destruït centenars d’infraestructures de transport, vivendes, hospitals i escoles bressol. En aquest temps han mort més de 2.000 ucraïnesos, sense comptar els nostres defensors», va assenyalar el Servei Estatal d’Emergència d’Ucraïna a la seva pàgina de Facebook. L’Exèrcit rus va avançar dimarts amb intensos atacs al sud d’Ucraïna, on va prendre el control de la ciutat de Kherson, de gairebé 300.000 habitants, i on pràcticament bloqueja ja Mariúpol, així com a l’est, on assegura haver-se apoderat en bona mesura de la costa del mar d’Azov.

Mentrestant, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en un nou vídeomissatge aquesta nit, ha afirmat que «prop de 9.000 soldats russos han mort en una setmana». El Ministeri de Defensa de Rússia va admetre dimecres la mort de 498 soldats russos, a més de 1.597 militars ferits. El portaveu de Defensa rus, Igor Konaixénkov, va dir en un comunicat que les baixes entre les forces ucraïneses són considerablement més altes i que ascendeixen a 2.870 morts i prop de 3.700 ferits.

No obstant, el Departament de Defensa dels EUA va informar, per la seva banda, que l’avanç d’un comboi militar rus cap a Kíev ha quedat estancat entre les últimes 24 i 36 hores per la resistència ucraïnesa i perquè els russos s’estarien reagrupant i avaluant la situació. «Tenim alguns indicis, res que puguem verificar independentment al 100%, però són alguns indicis, que els ucraïnesos han intentant, de fet, alentir aquest comboi», va apuntar el portaveu del Departament de Defensa nord-americana, John Kirby, en una roda de premsa. El responsable nord-americà va afegir que un altre dels motius de l’estancament del comboi, que avança des del nord cap a la capital ucraïnesa, són «desafiaments logístics i de manteniment», que els russos no havien anticipat.

Gairebé un milió de refugiats

L’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha elevat a 874.000 el nombre d’ucraïnesos que han fugit de la guerra que es va iniciar fa una setmana, després de la invasió i els atacs llançats per Rússia des de diversos fronts. Aquesta actualització correspon a dades recollides fins dimarts als països veïns d’Ucraïna, va precisar l’entitat. Hi ha unes 96.000 persones més que han creuat des de les regions orientals de Lugansk i Donestk –sota control de grups armats separatistes des del 2014– cap a Rússia. Més de la meitat de refugiats s’han dirigit a Polònia i alguns milers ja han arribat a tercers països, com la República Txeca, on hi ha una important comunitat ucraïnesa.

La ferotge invasió russa va ser rebutjada de forma contundent per l’Assemblea General de l’ONU, que aquest dimecres va exigir a Rússia la retirada immediata de les seves tropes d’Ucraïna. Dels 193 estats membres de les Nacions Unides, 141 van recolzar el text, mentre que únicament cinc van votar-hi en contra: la mateixa Rússia, Bielorússia, Síria, Corea del Nord i Eritrea. Mentrestant, 35 països van optar per l’abstenció, entre els quals, Xina, Iran, l’Índia o Sud-àfrica, i diverses nacions llatinoamericanes com Cuba, Bolívia, el Salvador i Nicaragua. La resolució, que no té caràcter vinculant, «deplora» l’agressió russa contra Ucraïna i «demana» a Moscou que hi posi fi i retiri immediatament i sense condicions les seves tropes del país veí.

A més, una sol·licitud de 39 països, entre els quals, Espanya, ha permès a la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) obrir avui una investigació a Ucraïna per crims de guerra i de lesa humanitat. «He notificat a la Presidència del TPI fa uns moments la meva decisió de procedir immediatament amb investigacions actives», va dir el fiscal cap del TPI, Karim Khan, en un comunicat. El jurista britànic va avançar el 28 de febrer la seva intenció d’obrir una investigació per crims «comesos per qualsevol de les parts a tot el territori d’Ucraïna».

Entre les noves decisions i sancions adoptades aquest dimecres contra Rússia va destacar l’anunciada pel Banc Mundial (BM), que va decidir suspendre amb «efecte immediat» tots els seus programes a Rússia i Bielorússia. «Com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna i les hostilitats contra el poble d’Ucraïna, el Banc Mundial ha aturat tots els seus programes a Rússia i Bielorússia amb efecte immediat», va assenyalar l’organisme en un comunicat.

El Govern dels EUA va continuar la seva campanya de pressió contra Putin, que ja inclou sancions al 80% dels actius dels bancs russos, segons el Departament del Tresor. Les restriccions imposades aquest dimecres tenen com a objectiu 22 entitats relacionades amb el sector de Defensa rus, entre les quals hi ha companyies que fabriquen avions i vehicles de combat, sistemes electrònics, míssils i drons per als militars de Rússia, va dir la Casa Blanca. A més, el Departament de Comerç va ordenar restringir aquelles exportacions de tecnologia que puguin afavorir «la capacitat russa de refinar (petroli) a llarg termini».

La crisi militar, a més, n’ha desencadenat una altra d’econòmica, cosa que ha fet que la Comissió Europea confirmés que estudia la possibilitat d’aplicar mesures excepcionals d’intervenció en els mercats per fer front als efectes al sector agrari de la invasió russa d’Ucraïna. «La Comissió Europea treballa en la posada en marxa de mesures excepcionals de mercat que s’han de finalitzar, construir-se, per estar a punt el més ràpid possible», va declarar el ministre francès d’Agricultura, Julien Denormandie, el país del qual ocupa la presidència rotatòria de la Unió Europea (UE).

A més, la Unió Europea estudia adoptar mesures per evitar que les criptodivises siguin utilitzades per esquivar les sancions econòmiques imposades a Rússia per la invasió d’ucraïnesa, així com per pal·liar l’impacte de l’augment dels preus de l’energia per a les empreses comunitàries. «Hem decidit treballar en mesures suplementàries per reforçar encara més l’eficàcia d’aquestes sancions i evitar qualsevol elusió. En particular, prendrem disposicions sobre criptomonedes, que no han de ser utilitzades per esquivar les sancions financeres decidides per la UE», va anunciar el ministre francès d’Economia i Finances, Bruno Le Maire, sense donar detalls de les accions que contemplen els Vint-i-set.

Mentre Occident endureix les sancions contra Rússia, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va dir que el president nord-americà, Joe Biden, sap que l’única alternativa a les sancions contra Rússia és una Tercera Guerra Mundial, i que seria «una guerra nuclear devastadora», en declaracions a la televisió qatariana Al-Jazeera. No obstant, la portaveu del Ministeri d’Exteriors, Maria Zakhàrova, va afirmar que el seu país sota cap concepte té la intenció de prémer «el botó vermell nuclear», després de la recent ordre del president rus, Vladímir Putin, de posar en «règim especial de servei» les forces nuclears russes.

Un necessari corredor de subministrament actiu

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va reiterar la «urgent necessitat» d’establir un corredor segur per facilitar l’arribada de material sanitari a Ucraïna i va mostrar la seva preocupació per la crisi humanitària sorgida arran del conflicte bèl·lic amb Rússia. El director general d’aquest organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va assenyalar que el primer enviament amb material sanitari, transportat des de Dubai, arribarà demà a Polònia amb material mèdic especialitzat que podria cobrir les necessitats d’unes 150.000 persones.

El petroli i els seus preus, afectats per la guerra

L’aliança OPEP+, liderada per l’Aràbia Saudita i Rússia i responsable de prop del 40% de l’oferta mundial de petroli, va confirmar aquest dimecres que no canvia el pla d’apujar només moderadament l’oferta de cru malgrat la gran escalada dels ‘petropreus’ arran de la invasió russa a Ucraïna. Amb els mercats convulsats per aquesta guerra com a teló de fons, l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus 10 productors independents aliats van donar el vistiplau a l’augment del seu bombatge col·lectiu, de 400.000 barrils diaris, que havia sigut planejat ja el juliol del 2021.

Suspeses les activitats de Sputnik i ‘Russia Today’

La UE ha suspès des d’avui les activitats de radiodifusió dels mitjans pro Kremlin Sputnik i ‘Russia Today’ «fins que es posi fi a l’agressió a Ucraïna i fins que la Federació de Rússia i els seus mitjans associats deixin de portar a terme accions de desinformació», va dir el Consell en un comunicat. Mentrestant, el director de la cadena opositora russa de televisió ‘Dozhd’, Tíkhon Dziadkó, va informar aquest dimecres que abandona Rússia juntament amb alguns empleats del mitjà després del seu bloqueig per la cobertura de la campanya russa a Ucraïna.

França i la Biennal de Venècia, contra la guerra

França ha decidit suspendre la celebració al país de qualsevol nou acte cultural que estigui vinculat amb institucions oficials russes o artistes russos que estiguin en favor de la intervenció russa a Ucraïna, va anunciar aquest dimecres la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot. La Biennal de Venècia, considerada un dels esdeveniments artístics més importants del món, va anunciar que no acceptarà la participació de delegacions oficials, institucions o personalitats vinculades al Govern rus per la invasió d’Ucraïna. També en el pla cultural, Netflix va anunciar que paralitzarà tota la seva activitat de producció i adquisició de continguts a Rússia per la invasió d’Ucraïna. La companyia tenia en marxa quatre projectes originals en rus, inclosa l’esperada sèrie ‘Anna K’, basat en la novel·la ‘Anna Karenina’, de Lev Tolstoi, i ‘Zato’, una producció ambientada en la caiguda de la Unió Soviètica.