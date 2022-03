De vegades una fotografia val més que mil paraules. Aquest és el cas de la guerra d’Ucraïna, que, en els últims vuit dies, està deixant moltes històries dignes d’explicar.

La guerra ha segat almenys 2.000 vides i ha obligat més d’un milió de persones a deixar enrere casa seva i abandonar el seu país. Així, el fotoperiodista suec, Paul Hansen, ha relatat el dur adeu de les famílies ucraïneses que s’havien de separar després de les dures ofensives de Rússia.

Una de les imatges que més han impactat és la de la portada del diari suec ‘Dagens Nyheter’, que ha sigut molt compartida a les xarxes socials per usuaris i periodistes.

Hansen, al seu compte d’Instagram, ha explicat la història que hi ha darrere de la imatge: el pare del nadó que apareix a la foto, Taras, s’ha de quedar a Ucraïna, ja que els homes d’entre 18 i 60 anys no poden marxar del país. Per això els trens i cotxes que intenten sortir del país els ocupen principalment dones i nens. «Taras plora quan diu adeu al seu fill Matvi. La seva dona, Kristina, ha dibuixat un cor a la porta del tren», «Taras es veu obligat a quedar-se», relata el fotoperiodista.