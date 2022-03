Va ser a mitjans del segle XX quan els refugiats generats durant la Segona Guerra Mundial van donar origen a la creació de l’ACNUR, l’Agència de l’ONU per als Refugiats, amb l’objectiu de protegir i assistir milions de víctimes de guerra. Erròniament, es va creure que l’agència duraria pocs anys una vegada acabada la contesa. Seixanta anys després, no només no ha desaparegut sinó que assisteix a la crisi de refugiats ucraïnesos generats per la invasió de Rússia. Un milió de persones han sortit del país en una setmana. A continuació, altres grans crisis de refugiats afrontades per l’ACNUR en les seves sis dècades d’existència.