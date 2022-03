Al voltant d’unes 200 persones es van concentrar aquest dimarts 1 de març davant l’Ajuntament de Mataró (Maresme) per mostrar el seu rebuig de la guerra i a la invasió russa sobre Ucraïna. L’alcalde de Mataró, David Bote, va presidir, amb representants de tots els grups municipals del consistori, aquest acte, que s’emmarcava en la convocatòria feta per la Federació de Municipis de Catalunya.

A la concentració també van assistir-hi alguns membres de la comunitat ucraïnesa de la ciutat. Així, l’alcalde Bote va expressar el seu afecte i voluntat de donar recolzament als 113 veïns d’origen ucraïnès que resideixen a la capital del Maresme. L’acte es va acabar l’acte amb un ‘No a la guerra’ corejat pels assistents.

La Federació de Municipis de Catalunya havia convocat a tots els consistoris catalans a les 19 h per denunciar i condemnar els atacs bèl·lics de Rússia contra Ucraïna i reiterar la ferma defensa de pau. D’aquesta manera, la Federació de Municipis donava suport també a la declaració executada per altres entitats municipalistes, com la del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, en defensa de la pau.

La Junta de Portaveus de Mataró de dilluns passat, 28 de febrer, ja va aprovar per unanimitat dues declaracions institucionals sobre el conflicte a Ucraïna: una de presentada per tots els grups municipals amb representació al consistori –que va ser llegida durant la concentració– i la de la mateixa Federació de Municipis.

Nova concentració dissabte

Davant la guerra que s’està vivint a Ucraïna, i a iniciativa de tres entitats de la ciutat: Justícia i Pau, Fundació Grup Tercer Món i la Coral Primavera per la Pau, s’ha reactivat la Plataforma Aturem la Guerra Mataró, amb l’«objectiu de demostrar que la guerra no és el camí per arribar a la pau desitjada».

L’entitat contra la guerra, inactiva des del conflicte bèl·lic de l’Iraq, convida així els veïns de la capital del Maresme i voltants a participar en una concentració prevista per a aquest dissabte 5 de març a les 12 h a la plaça Santa Anna.

Més notícies de <strong>Mataró </strong>a l’edició local d’EL PERIÓDICO