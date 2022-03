La guerra d’Ucraïna no deixa de destapar històries de desesperació i tragèdies. Al drama dels centenars de milers d’ucraïnesos que abandonen el seu país per fugir dels combats i de les tropes russes, s’uneix el de les persones que busquen els seus éssers estimats en plena guerra. Aquest és el cas de Juan Antonio Luna, un espanyol que ha partit cap a Ucraïna a través de la frontera amb Polònia per intentar rescatar la seva dona i els seus dos fills, que hi van anar per visitar l’àvia dels petits en una localitat a 65 quilòmetres de Kíev.

Juan Antonio Luna viaja mañana a Ucrania para buscar a su familia, que se encuentra en Ucrania:



"No estoy seguro de si podré llegar a Kiev, pero estoy seguro de que no me puedo quedar aquí, como cualquier otro padre"



En #Canal24horas#GuerraUcraniaRTVE https://t.co/wyPylwvAwB pic.twitter.com/10Y7xbGCNU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 28 de febrero de 2022 Luna és el president de l’Associació Benèfica Miguel Vacas, que es dedica a acollir nens ucraïnesos a Espanya. La seva dona és ucraïnesa i es troba de visita al país amb els seus dos fills, Martín i Diego, tots dos nascuts a la localitat cordovesa de Cabra. «Els meus fills són espanyols i no van poder arribar al comboi que va sortir de l’ambaixada» rumb a Espanya, ha explicat en diverses entrevistes televisives. «Volem que surtin del país però les autoritats ens han dit que ja no hi ha més combois previstos», afegeix. «Viatjo a Cracòvia i allà uns coneguts em porten a la frontera amb Ucraïna. D’allà em quedaran uns 600 quilòmetres que espero recórrer de la millor manera possible», explica. Una vegada allà, el pla és recollir els seus fills i tornar a Espanya.