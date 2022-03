Els cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU, França, la Xina, els Estats Units, el Regne Unit i Rússia, van remarcar aquest dilluns el seu compromís conjunt per evitar una guerra nuclear i l’expansió d’aquest tipus d’armament.

En una declaració subscrita pels seus caps d’Estat i de Govern, destaquen la seva voluntat de «treballar amb tots els Estats per posar en marxa un entorn de seguretat que permeti aconseguir un avenç més gran en matèria de desarmament».

Acord amb l’Iran

El comunicat es va publicar el mateix dia en què es reprenen a Viena les negociacions multilaterals per salvar l’acord nuclear amb l’Iran, que haurien de limitar les activitats atòmiques d’aquesta República islàmica.

Aquestes cinc potències nuclears van afirmar que una guerra nuclear «mai pot ser guanyada i mai ha de ser lliurada».

«Ateses les conseqüències de gran amplitud que tindria l’ús d’armes nuclears, afirmem igualment que aquestes, mentre existeixin, han de servir a finalitats defensives, de dissuasió i de prevenció de la guerra. Estem fermament convençuts de la necessitat de prevenir la continuació de la disseminació d’aquestes armes», van dir.

Aquesta declaració, emesa de cara a la prevista celebració aquest any de la desena conferència de les parts encarregada de l’examen del Tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears, va recalcar la seva determinació a l’hora de respectar les obligacions establertes per aquest pacte.

En concret, la fixada a l’article VI, centrat en el «compromís a prosseguir negociacions de bona fe sobre mesures eficaces relatives a l’aturada de la cursa d’armaments nuclears en data pròxima i al desarmament nuclear».

Cadascun d’aquests cinc Estats, segons el text, va assegurar que preveu mantenir i reforçar les seves mesures nacionals destinades a impedir l’ús no autoritzat o no intencional d’armes nuclears.

Així mateix, van apuntar que continuaran buscant «enfocaments diplomàtics bilaterals i multilaterals per evitar enfrontaments militars, reforçar l’estabilitat i la previsibilitat, incrementar la comprensió i la confiança mútua i evitar una cursa d’armaments que no beneficiaria ningú».

L’objectiu final, segons la nota, és «un món exempt d’armes nuclears» sense que la seguretat per a tothom disminueixi.

Avís de Guterres

El mes de desembre passat, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va donar la veu d’alarma sobre el perill d’un conflicte d’aquesta naturalesa. «Tenint en compte l’emmagatzemament de més de 13.000 armes nuclears als arsenals de tot el món, ¿quant durarà la nostra sort?», es va preguntar.

«La destrucció nuclear és una espasa de Dàmocles: n’hi hauria prou amb un malentès o un error d’apreciació per provocar no només el sofriment i la mort a una escala espantosa, sinó també el final de tota vida sobre la Terra».

El TNP, que va entrar en vigor el 1970 per impedir la propagació d’armes nuclears, està integrat per 191 Estats.

Els cinc signants són els cinc Estats jurídicament reconeguts com «dotats de l’arma nuclear» pel tractat. Tres països més considerats posseïdors de la bomba atòmica (l’Índia, el Pakistan i Israel) són no signants. Corea del Nord, per la seva banda, ha denunciat el TNP.

Aquestes declaracions van coincidir a més amb les negociacions, a Viena, destinades a revitalitzar l’acord de 2015 sobre el programa nuclear iranià, moribund des que els Estats Units se’n van retirar el 2018.