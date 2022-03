Després d’unes setmanes de tensió i el reconeixement per part de<strong> Vladímir Putin</strong> de les <strong>províncies prorusses de l’est d’Ucraïna</strong>, el president rus va iniciar un <strong>atac armat a Ucraïna</strong> dijous passat a la matinada. En declaracions a la televisió, les paraules del líder rus van ser contundents i amenaçadores: «He pres la decisió d’iniciar una operació militar especial. Qualsevol intent d’interferir-hi portarà conseqüències que mai s’han vist». En poques hores el conflicte es va convertir en una qüestió de primer ordre a nivell internacional.

Des que les tropes de Rússia van envair Ucraïna, tots els països segueixen amb atenció i sobretot preocupació les informacions que arriben d’aquesta guerra considerada com el conflicte bèl·lic més important d’Europa després de la Segona Guerra Mundial. Les imatges i testimonis d’ucraïnesos intentant creuar la frontera, fugint de les tropes russes, ha provocat tot un moviment solidari a nivell mundial per ajudar nens i adults que busquen refugi fora de les seves llars.

Moltes oenagés han obert vies per cooperar amb els civils ucraïnesos afectats per aquesta guerra i el mateix passa amb diferents iniciatives d’índole privat. Ara mateix urgeix refugi, menjar i material sanitari.

Maneres d’ajudar Ucraïna

UNICEF

UNICEFEl Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) anticipen que fins a cinc milions d’ucraïnesos podrien sortir del país en els pròxims dies, la majoria amb destí a Polònia, a causa de l’ofensiva militar desencadenada per Rússia.

L’oenagé s’ha mogut ràpidament per oferir ajuda humanitària a tots els nens i nenes d’Ucraïna i hi ha habilitat aquest canal solidari des del qual es poden fer donacions per salvar les vides dels nens i nenes en aquests moments de tanta incertesa.

SAVE THE CHILDREN

SAVE THE CHILDRENSave the Children opera a Ucraïna des de 2014 treballant amb la infància ucraïnesa més vulnerable, fins i tot a les regions més perilloses del país: a Donetsk i Lugansk (Donbass). Amb l’esclat de la guerra, la prioritat de l’entitat és protegir i garantir en tot moment l’ajuda als nens, nenes i les seves famílies i també ha obert una pàgina web per recaptar fons que permetin ajudar els menors d’aquest país.

CREU ROJA ESPANYOLA

CREU ROJA ESPANYOLADes de la Creu Roja Espanyola s’ha obert una campanya de captació de fons per ajudar les persones afectades per la crisi d’Ucraïna. Es pot donar en aquest enllaç.

D’altra banda, si algú ha perdut el contacte amb familiars d’Ucraïna, s’ha habilitat un formulari per ajudar a restablir o mantenir el contacte entre persones separades dels seus familiars, una de les línies d’actuació de la Creu Roja davant de conflictes armats, catàstrofes naturals o migracions. Es pot accedir al formulari aquí.

ACNUR

L’ACNUR treballa amb les autoritats, l’ONU i altres socis a Ucraïna i està preparat per proporcionar assistència humanitària quan sigui necessari. Per això, s’ha de garantir la seguretat i l’accés per al treball humanitari. L’alt comissionat sol·licita tota l’ajuda possible per col·laborar amb aquesta situació donant a través del següent enllaç.

Altres organitzacions humanitàries

Els ucraïnesos han creat, en els últims dies, una llista d’organitzacions humanitàries d’ajuda a Ucraïna a través de les quals es poden ajudar les persones afectades per aquesta guerra.