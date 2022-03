Unes 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han reunit a la plaça de Catalunya de Barcelona per protestar contra la guerra a Ucraïna. A la concentració, que han recolzat col·lectius d’extrema esquerra, s’han pogut veure missatges molt diferenciats: des d’al·legats pacifistes a ucraïnesos que viuen a Barcelona i que demanen «ajuda militar» a l’OTAN.

Dos ucraïnesos residents a Barcelona, tots dos de 29 anys, resumeixen les paradoxes de la protesta. Diuen que la UE i els EUA han d’implicar-se més en la defensa d’Ucraïna, un país on tenen la família. Però un, que treballa en el sector de l’hostaleria, afegeix: «Si entra l’OTAN, això pot ser la tercera guerra mundial».

«No a la guerra»

Amb el lema «No a la guerra a Ucraïna: les nostres guerres, les vostres morts,» els manifestants porten pancartes que repeteixen lemes com ara: «Stop Guerra», «Putin=Hitler», «Stop Putin i «Putin go home» i han corejat insistentment la consigna «¡No a la guerra!».

Els portaveus de la plataforma Aturem la Guerra, Joana Bregolat, Ana Villellas i Miriam Acebillo, han reivindicat a l’inici de la concentració, celebrada sota una tènue pluja, que «la UE aconsegueixi per la via pacífica l'alto el foc i la retirada de tropes a Ucraïna» i que «La comunitat internacional garanteixi l’accés a l’assistència humanitària i ofereixi mecanismes d’acollida segurs».

També han demanat que la situació serveixi per crear «un model d’acollida basat en els drets humans» i perquè no es repeteixin «episodis de discriminació per origen»

La plataforma Aturem la Guerra es va crear el 2003 per liderar les multitudinàries protestes per rebutjar la intervenció militar d’Espanya a l’Iraq i ara ha tornat a activar-se contra la guerra d’Ucraïna.

Un centenar d’entitats han firmat el manifest de la Plataforma Aturem la Guerra per reclamar un alto el foc i la retirada de les tropes russes d’Ucraïna amb un acte de concentració.

Segons ha informat la federació d’associacions pels drets humans, Lafede.cat, la plataforma, que el 2003 va liderar les protestes per rebutjar la intervenció militar d’Espanya a l’Iraq, reclama la implicació de la Unió Europea, d’Espanya i de tota la comunitat internacional per trobar solucions pacífiques al conflicte.

«No hi ha solució militar possible: és necessari rebutjar el model hegemònic de seguretat militar mundial, i de l’OTAN en particular, abordar les causes estructurals de la guerra i evitar prendre mesures que augmentin el patiment i les tensions del conflicte», apunten les organitzacions implicades en el manifest.

Un altre dels objectius que remarca el manifest és que s’articuli una acollida digna de totes les persones que surten i sortiran del país en els pròxims dies.