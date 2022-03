No té caràcter vinculant però el seu pes polític i simbòlic és significatiu. 141 països dels 193 representats a l’Assemblea General de les Nacions Unides han aprovat aquest dimecres una resolució que «condemna en els termes més enèrgics l’agressió comesa per la Federació de Rússia contra Ucraïna». Cinc països hi han votat en contra (Rússia, Bielorússia, Síria, Corea del Nord i Eritrea) i 35 s’hi han abstingut, incloent-hi la Xina.

La votació a l’ONU, on el veto rus en el Consell de Seguretat divendres va impedir ja l’aprovació d’una resolució similar que hauria tingut més pes, apunta al creixent aïllament diplomàtic de Moscou. Aquest aïllament quedava confirmat pel mer fet de la celebració de la reunió d’emergència que ha acabat amb aquesta votació, una eina inusual a la qual l’Assemblea General només ha acudit en 10 ocasions abans, l’última fa quatre dècades, per l’ocupació d’Israel dels alts del Golan. I s’ha ratificat amb l’ovacióque ha rebut el resultat, amb més recolzaments dels que s’anticipaven en cercles diplomàtics.

El text

La resolució aprovada per l’Assemblea no només expressa la condemna enèrgica, sinó que també demana que la Federació de Rússia retiri de forma immediata, completa i incondicional totes les seves forces militars dins de les fronteres internacionalment reconegudes del territori d’Ucraïna i expressa «greu preocupació per informacions d’atacs en instal·lacions civils i de víctimes civils».

El text, que ha tingut diverses edicions des de la seva redacció original, ha afegit una condemna «a la decisió de la Federació de Rússia de millorar el nivell de preparació de les seves forces nuclears», també «lamenta la participació de Bielorússia en aquest ús il·lícit de la força contra Ucraïna», i exhorta Minsk a complir les seves obligacions internacionals.

Un altre dels nous paràgrafs de la resolució «insta a la immediata resolució pacífica del conflicte entre la Federació de Rússia i Ucraïna mitjançant el diàleg polític, negociacions, mediació i altres mitjans pacífics».

Més de 100 països han ofert discursos en els tres últims dies en la sessió d’emergència de l’Assemblea General i per dimarts 95 firmaven com a espònsors de la resolució, incloent-n’hi alguns que han sorprès el món diplomàtic a l’ONU recolzant el document, com l’Afganistan, Birmània o Sèrbia.

Rússia també ha tingut recolzaments que s’han reflectit en la votació i en discursos oferts des de dilluns per països com Cuba o Corea del Nord, que com Moscou critiquen la resolució com a «desequilibrada» i apunten críticament als EUA i Occident per l’expansió de l’OTAN. Tots compartim la responsabilitat del que està passant a Ucraïna», ha dit aquest dimecres l’ambaixador de Bielorússia, Valentin Ribakov.