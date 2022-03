El president de la república russa de Txetxènia, Ramzan Kadírov, ha confirmat aquest dimarts morts i ferits entre les forces txetxenes desplegades a Ucraïna en el marc de l’ofensiva militar iniciada per Rússia el 24 de febrer. «Desafortunadament, ja hi ha baixes entre els nadius de la República de Txetxènia», ha manifestat en un missatge publicat en el seu compte de Telegram, en què ha detallat que fins ara s’han confirmat dos morts i sis ferits d’aquest exèrcit de 10.000 homes considerats els soldats més sanguinaris i ferotges de l’exèrcit rus.

«Han mort a la guerra, la seva professió escollida», ha remarcat. Kadírov, que va anunciar dissabte el desplegament dels seus combatents a Ucraïna, ha destacat que la guerra no ha sigut llançada contra patriotes o defensors» i que «només hi ha nacionalistes i terroristes». «S’amaguen rere les frases de lluitar pels ideals humans i nacionals, però en realitat només alineen dos pobles i dos països», ha argüit.

Els txetxens són un dels pobles més antics del Caucas. A mitjans del segle XIX totes les ètnies musulmanes de la regió es van unir i van crear Txetxènia. La seva proximitat amb Rússia ha provocat diverses guerres entre les dues forces, però en la dècada dels noranta tot va canviar i va entrar a formar part del país.

No se sap ben bé què pinta l’exèrcit d’aquesta república russa en la invasió d’Ucraïna. Però Kadírov sembla disposat a deixar el seu segell en la contesa i ja ha qüestionat el Kremlin a l’advertir que les tàctiques de Rússia a Ucraïna no estan funcionant. No és una crítica qualsevol: Kadírov és un aliat clau de Moscou, que veu aquest esquadró decidit a capturar els principals dirigents del govern ucraïnès i, sobretot, a minar psicològicament els combatents ucraïnesos i aconseguir la seva rendició.