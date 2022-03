Les forces candidates a reforçar el desplegament són una Unitat d’Artilleria de Campanya, una Unitat d’Enginyers (Sapadors i Recolzament), i diverses amb capacitat de suport logístic.

El reforç continua sent qualificat per Defensa com a «defensiu», si bé la decisió d’augmentar els efectius es pren «dins els plans de resposta per preservar la pau i la seguretat, aprovats per tots els països membres després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia», han indicat portaveus de Defensa.

La missió eFP es va desplegar per a la dissuasió per qualsevol agressió als membres bàltics de l’OTAN.

Als flancs nord i oest de l’escenari té lloc la guerra d’Ucraïna, i l’Aliança Atlàntica té desplegats quatre grups tàctics multinacionals a Estònia, Letònia, Lituània i Polònia.