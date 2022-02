Després de la decisió política de destinar 500 milions d’euros del pressupost europeu a comprar armes per a un país en guerra, els Vint-i-set han posat fil a l’agulla perquè l’ajuda militar promesa arribi «el més ràpid possible» a la seva destinació a Ucraïna. Una tasca d’alt risc ja que el règim de Vladímir Putin ha decretat que l’ajuda europea constitueix «un acte inamistós i que atacaran qualsevol persona o qualsevol entitat que la transporti cap a Ucraïna», ha explicat aquest dilluns el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, eludint donar detalls sobre els plans d’entrega de l’ajuda i confirmant que el centre de satèl·lits de Torrejón de Ardoz aportarà a Ucraïna intel·ligència sobre el moviment de tropes russes.

«Estem en una guerra. No donaré cap informació que pugui servir a la part a la qual ens enfrontem. No explicaré amb tots els ets i uts per on i com passarà l’ajuda que proporcionarem a Ucraïna [perquè] estic segur que Rússia estaria molt contenta de saber-ho», ha explicat després de la reunió de coordinació celebrada aquest dilluns per videoconferència pels ministres de Defensa de la UE per abordar l’enviament de l’ajuda que s’entregarà per terra, ja que l’espai aeri el controla Rússia, a través dels països que tenen frontera amb Ucraïna.

Material sanitari

Les possibilitats, en tot cas, no són gaires i es limiten a Polònia, Romania i Eslovàquia, ja que Hongria ha anunciat que no permetrà el trànsit d’armament letal a través del seu territori per «garantir la seguretat» del país.

Borrell ha reconegut que les necessitats són urgents perquè la campanya militar russa és «cada vegada més despietada» i ha avisat que les autoritats ucraïneses necessiten munició, armes defensives del tipus que siguin i material sanitari. Per això, els Vint-i-set crearan una espècie de cambra de compensació per coordinar esforços, en cooperació també amb l’OTAN, per evitar duplicitats. A més, ha anunciat la mobilització del centre de satèl·lits de la UE de Torrejón de Ardoz per «donar intel·ligència a Ucraïna sobre el moviment de tropes russes» i recolzar l’Exèrcit ucraïnès amb imatges per satèl·lit sobre els desplaçaments de l’Exèrcit rus.