Taras O., l’oficial de màquines detingut per intentar enfonsar el iot ‘Lady Anastasia’, es va mostrar aquest diumenge convençut d’haver fet el que era correcte. «Demà [per avui] volaré a Polònia i des d’allà viatjaré a Ucraïna per lluitar pel meu país, però aquesta ha sigut la meva primera batalla», va declarar a ‘Diario de Mallorca’.

Al cap de poques hores de quedar en llibertat després de declarar al jutjat, Taras O. va admetre que estava molt afectat per la invasió russa d’Ucraïna. Segons va explicar, dissabte al matí havia vist unes imatges de l’atac de les tropes russes a Kíev, en què es veia l’impacte d’un míssil sobre un edifici de vivendes ple de gent. «Han matat molts civils i molts d’altres han hagut d’abandonar casa seva».

L’oficial de màquines va explicar que la seva pròpia casa és en un edifici molt semblant al que havia sigut bombardejat. «Casa meva està en un punt estratègic, prop d’un pont i dels edificis del Govern d’Ucraïna». Tot i que la seva família, segons va explicar, no es troba actualment a Kíev, ja que han marxat a un poble, es va sentir molt alterat per les imatges de l’atac a un edifici de vivendes habitades per civils.

Segons va manifestar, el iot ‘Lady Anastasia’, en què treballava des de fa set anys, és propietat d’un milionari rus, Aleksandr Mijeev, amo de fàbriques d’helicòpters militars. El mariner està convençut que el míssil que va impactar contra l’edifici provenia d’un dels helicòpters fabricats per l’empresa de Mijeev. Aquest va ser el motiu que el va portar a intentar enfonsar la luxosa embarcació. Va recalcar, no obstant, que abans de provocar la via d’aigua va tancar les vàlvules del combustible per evitar un abocament i va avisar els tripulants per no provocar danys personals.

Ahir, després de declarar al jutjat, va quedar en llibertat amb càrrecs i immediatament es va comprar un bitllet per viatjar al més aviat possible a Ucraïna. «L’espai aeri ucraïnès està tancat, així que volaré fins a Polònia. D’allà aniré per terra al meu país. Estic decidit a lluitar contra l’Exèrcit rus, i aquesta ha sigut la meva primera batalla», va manifestar.