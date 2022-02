La guerra d'Ucraïna no està lluny. Al nostre costat tenim persones volgudes que estan sofrint el conflicte en tota la seva intensitat.

A Espanya, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), resideixen 112.034 persones de nacionalitat ucraïnesa i 95.239 de nacionalitat russa.

Només en l'últim any, 568 ciutadans ucraïnesos han rebut asil al nostre país i altres 25, autorització de residència per raons humanitàries.

Enmig de la invasió russa a Ucraïna, milers de persones s'han concentrat enfront de l'Ambaixada de Rússia a Madrid amb missatges com “no a la guerra”, “salvin Ucraïna” o “desperta Europa”.

El sofriment és més dur a 3.000 quilòmetres?

Més enllà de les conseqüències físiques i personals, la contesa provoca ferides doloroses, encara que aparentment puguin semblar invisibles.

Les conseqüències psicològiques es disparen i fins es fan més evidents quan hi ha més de 3.000 quilòmetres de distància.

María, ucraïnesa que treballa en un restaurant de Madrid, respon amb llàgrimes en els ulls a cada client que li pregunta:

«Acabo de parlar amb la meva família i no saben ni que fer. Estava una miqueta més tranquil·la perquè viuen en el oste, però la primera nit ja van escoltar les bombes des de casa».

«Viu angoixada i no sé que fer. Estaria disposada a tornar i empunyar les armes, si el meu país el necessita».

Zoya, que viu a Pamplona i treballa en la neteja d'una residència d'ancians, també ho està sofrint intensament.

«Tinc allí als meus germans i als meus fills. En l'est. Prop de la zona més conflictiva. De moment puc parlar amb ells i sé que estan bé, però només pensar que es puguin caure les comunicacions no em deixa dormir».

«No entenc que ocorri això en ple segle XXI. Però tots a la meva casa escolten les bombes i senten com es mouen les parets».

Com podem ajudar-los?

La pregunta que ens fem tots els que tenim amics o coneguts ucraïnesos, i que ara traslladem a la psicòloga és:

Com afronten els ciutadans ucraïnesos el conflicte bèl·lic lluny de les seves famílies?

I també els russos, que la gran majoria d'ells no volen que això ocorri i temen el rebuig social.

Hem de parlar amb tots ells sobre la guerra d'Ucraïna o és millor no treure el tema?

Cal parlar de la guerra d'Ucraïna sense embuts

Mónica Pereira, psicòloga de Haztúa Psicologia Activa, aclareix a BuscandoRespuestas - publicació del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ - que la millor opció és “no obviar el tema”.

«El problema està, no desapareixerà de la nit al dia. I si estàs parlant amb un amic o un conegut i fas com que el conflicte bèl·lic no existeix, això provocarà que les conseqüències siguin majors».

Com hem d'actuar llavors amb persones d'un costat i un altre de la contesa?

Pereira, el té clar:

«Hem de dir-los que som aquí, que poden comptar amb nosaltres per a parlar o si necessiten ajuda», explica.

Si parlem amb ells per telèfon, o en persona, hem de preguntar-los com estan, però no referent al conflicte, perquè això els transportarà al conflicte i això els produirà ansietat i estrès.