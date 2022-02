Milers de persones van sortir aquest diumenge als carrers de moltes ciutats europees per instar el president rus, Vladímir Putin, a posar fi a la «bogeria» de la guerra que va desencadenar amb la invasió d’Ucraïna que ja deixa desenes de morts i més de 100.000 desplaçats.

Manifestació massiva a Berlín

Més de 100.000 persones han sortit aquest diumenge als carrers de la capital d’Alemanya, Berlín, per manifestar-se contra la guerra a Ucraïna després de la invasió russa. Els assistents han portat banderes d’Ucraïna i pancartes en què es podien llegir missatges com ‘Pareu la guerra’, ‘Aturin tots els comerços de Putin’ o ‘Solidaritat amb Ucraïna’.

La trobada ha sigut convocada per sindicats, esglésies, grups ecologistes i organitzacions pacifistes i s’han superat àmpliament les expectatives, ja que al principi es calculava que l’afluència rondés les 20.000 persones. De fet, la zona habilitada per a la manifestació ha sigut ampliada per les autoritats de la capital una vegada que s’ha arribat a un punt en què la concentració incomplia la normativa sobre reunions en el marc de la pandèmia de coronavirus.

Manifestació a Praga

A Praga, milers de persones es van manifestar davant la legació russa, on es va exhibir una pancarta amb les imatges de Hitler i Putin amb la data 1938-2022, amb referència a l’any de l’ocupació de Txecoslovàquia per l’Alemanya nazi. Els manifestants cridaven: «Recullin les maletes» i «Glòria a Ucraïna, glòria als herois».

Manifestacions a Roma

Milers de persones, entre ciutadans ucraïnesos residents a Itàlia, però també polítics, membres dels sindicats, estudiants, professors i altres col·lectius del país, s’han manifestat avui a Roma per demanar la pau a Ucraïna i rebutjar l’atac militar llançat per Rússia. La mobilització, en què han participat també quaranta associacions, ha tingut lloc en una cèntrica plaça romana sota el lema «Contra la guerra, per una Europa de pau» i ha començat amb un minut de silenci pels morts en el conflicte. Van acudir nombrosos polítics, entre ells el ministre de Treball, Andrea Orlando, que va afirmar que les sancions econòmiques a Rússia «són una eina necessària per colpejar aquells que han iniciat una guerra unilateralment».

Manifestació a Madrid

A prop de 35.000 persones s’han manifestat aquest diumenge 27 de febrer en diferents punts de Madrid, convocats per col·lectius de suport a Ucraïna, per demanar que cessi la guerra després de la invasió de les tropes russes. Una de les marxes pacífiques ‘Per Ucraïna’ ha sortit entorn de les dotze del matí de la plaça de Colom amb destinació a la plaça de Cibeles, i ha congregat 35.000 persones, segons la dada proporcionada a Europa Press per fonts de la Delegació del Govern a Madrid, a les 13:50 hores. Els manifestants s’han concentrat amb banderes d’Ucraïna i pancartes en què es podia llegir: «Pau», «Stop Putin i «¡N’hi ha prou!». També s’han escoltat càntics i proclames de «Putin assassí», «Putin fora d’Ucraïna», «Llibertat», «Ucraïna lliure» i «Europa, Espanya ajuda Ucraïna». A més, els convocants han instal·lat un punt d’informació sobre com ajudar Ucraïna i altres punts de recollida d’aliments, roba i medicaments per enviar ajuda a la població.

Manifestacions a Rússia

Un total de 3.121 persones han sigut detingudes en diferents ciutats russes aquest diumenge en què suposa quatre dies consecutius de mobilitzacions contra la invasió d’Ucraïna, segons el portal independent OVD-Info. Fins a les 9.50 hores de diumenge havien sigut arrestades 1.002 persones en manifestacions no autoritzades a 44 ciutats russes contra la intervenció militar. D’aquestes, 484 corresponen a Moscou. El total de detinguts és de 4.124, segons informa OVD-Info. La legislació russa obliga a notificar les concentracions entre 10 i 15 dies abans de la celebració de la protesta i preveu multes elevades i fins i tot la presó als qui protestin sense permís. Sí que es permeten, en canvi, «piquets individuals», tot i que també s’han donat casos de manifestants que van ser arrestats quan protestaven sols. Dijous passat el Comitè d’Investigació rus advertia que la participació en les protestes contra la guerra era il·legal i recordava que els detinguts tindran antecedents que «deixaran una marca en el seu futur».