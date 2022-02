El Govern té preparat un vehicle a la frontera de Polònia per facilitar la repatriació dels catalans i residents a Catalunya que es troben a Ucraïna. La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha dit que tenen localitzades una vintena de persones que es troben en territori ucraïnès.

De moment però, cap d'elles ha demanat fer ús d'aquest dispositiu, el qual ha gestionat la delegació del Govern a Europa central. Alsina s'ha reunit aquest diumenge amb representants de la comunitat ucraïnesa de Guissona (Segarra) per mostrar el seu suport amb el poble ucraïnès, escoltar les seves preocupacions i explicar els tràmits que el Govern està fent per atendre els ucraïnesos atrapats a Catalunya i per enviar ajut humanitari.