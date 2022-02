Aquest dissabte el lloc web del Kremlin ha deixat de funcionar de nou, després de la caiguda que va patir dijous passat, amb el teló de fons de la invasió russa d’Ucraïna. Els visitants de la pàgina http://kremlin.ru no han pogut accedir a aquest lloc, així com a altres oficials, com el de la Duma estatal, per la qual cosa, malgrat que no existeix comunicació oficial, es presumeix que és una rèplica dels atacs cibernètics similars als que han afectat en els últims dies llocs oficials del govern ucraïnès.

Una explicació possible a l’origen de l’atac cibernètic al govern rus podria ser en el comunicat amb què el col·lectiu Anonymous ha ratificat aquest dissabte la «guerra cibernètica» al president de Rússia, Vladimir Putin, en vista de la invasió d’Ucraïna, i li ha advertit que la seva infraestructura governamental web s’enfrontarà a atacs «sense precedents». En un vídeo difós a través de YouTube, en què Anonymous ha censurat a l’«agressiu règim» de Rússia, un representant del col·lectiu ha indicat que, durant els últims dies, molts llocs governamentals russos han patit atacs cibernètics i ha avisat a Putin que «això és només el principi. «Els teus secrets ja no estaran fora de perill més», ha afirmat, abans de remarcar la possibilitat que «components clau de la infraestructura governamental» russa siguin piratejats. El representant d’Anonymous ha indicat que la invasió d’Ucraïna ha demostrat que el «règim rus» no té «respecte» pels drets humans ni per l’autodeterminació dels seus països veïns, mentre ha lamentat el perjudici a infraestructures civils i els civils que han sigut «assassinats». En aquest sentit, Anonymous ha pronosticat que l’ofensiva militar a Ucraïna «crearà més problemes» a Rússia «al seu front geopolític» perquè «més països el veuran com una amenaça i un enemic, més els seus països veïns que fins ara han mantingut una actitud neutral». A més, ha esmentat les protestes que se succeeixen des de dijous en diversos punts del país euroasiàtic en rebuig de la invasió d’Ucraïna i ha advertit que la «resposta tirànica» en vista de les manifestacions «només propagarà més el descontentament» dels russos, a qui les sancions «perjudicaran més».