El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat avui que les noves sancions recolzades pels Vint-i-set contra Rússia estan «a l’altura de la circumstància tan dramàtica» de la invasió «unilateral, injusta i injustificada» d’Ucraïna i causaran «un perjudici econòmic molt important» al govern de Vladímir Putin. Es tracta d’un «paquet de sancions massives, com no s’ha adoptat mai» per la Unió Europea, ha remarcat Sánchez a la premsa al final de la cimera europea extraordinària en la qual els líders de la UE van recolzar noves sancions contra Rússia.

Els caps d’Estat i de Govern d’Estat dels Vint-i-set han acordat la nit passada una bateria de sancions per colpejar l’economia, l’energia i el comerç russos arran de la invasió d’Ucraïna, si bé han optat per no desplegar totes les opcions encara i han explorat l’abast de futures sancions i els requisits per a la seva activació. En aquest sentit, Sánchez ha destacat la «importància de la fermesa en la resposta» dels estats membres de la UE, al donar llum verda a un paquet de sancions «massives» per, juntament amb el G-7 i altres economies, «infligir un perjudici econòmic molt important al govern de Putin». Amb aquestes sancions, segons Sánchez, el missatge principal que traslladen els 27 estats membres i totes les institucions europees és «de profunda solidaritat amb la societat ucraïnesa, amb els dirigents ucraïnesos».