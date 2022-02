Es descarta cada vegada més una resposta militar a Rússia per part d’Occident. «Ucraïna no és membre de l’OTAN, i no hi haurà presència de tropes» de l’aliança a terra ucraïnès en aquesta crisi, ha anunciat la ministra Margarita Robles aquesta tarda de divendres a Moncloa, com ja va fer el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. La titular de Defensa ha comparegut davant els mitjans sense preguntes per donar compte de la reunió de caps d’Estat i de Govern de països membres de l’OTAN, a què s’ha sumat una representació de Finlàndia i una altra de Suècia, països amenaçats per la nova estratègia expansiva russa.

En aquesta reunió, ha explicat, «hem posat en relleu que aquesta agressió realitzada per Rússia és absolutament inacceptable.», i a més «s’ha exigit la retirada immediata de les tropes russes d’Ucraïna, al mateix temps que s’ha manifestat el suport més absolut a la població d’Ucraïna». En la seva compareixença, Robles ha barrejat la condemna més taxativa a «l’agressió intolerable de Putin» i el suport més rotund a Ucraïna amb un anunci molt menys taxatiu de resposta a la invasió: «Es continuarà amb sancions en el supòsit que se segueixi amb aquesta violació del territori d’Ucraïna» ha dit, i en un altre passatge de la seva intervenció ha advertit: «Que Vladimir Putin sàpiga que en cap cas la UE i l’OTAN acceptaran aquesta vulneració del dret internacional». Fins aquí. Però la seva intervenció sí que ha contingut paraules d’advertència sobre l’ús de la força per al cas que un estat de l’OTAN sigui agredit. Margarita Robles ha volgut «deixar clar» que «qualsevol agressió a un dels països de l’aliança atlàntica portarà la consegüent resposta de l’OTAN» activant l’article 5 del tractat de l’Atlàntic Nord, que obliga tots els membres a acudir en defensa de l’atacat. Suport a Ucraïna Parafrasejant el president del Govern, Pedro Sánchez, Robles ha assegurat que les actuacions militars d’Espanya a petició de l’OTAN -360 militars sota el comandament d’un general canadenc a Letònia i 120 amb quatre caces patrullant Bulgària– són «en defensa de la pau i dels valors de convivència». Per a la ministra, la invasió d’Ucraïna per Rússia és «una agressió a la pau, la pau de tots». Margarita Robles s’ha esforçat a transmetre calidesa al Govern i al poble ucraïnès, a l’expressar en la intervenció «el suport total i absolut d’Espanya a Ucraïna», i emfatitzant amb solemnitat: «El dolor d’Ucraïna és el dolor d’Espanya». Després de titllar d’«intolerable i inacceptable» l’«agressió de Rússia», que «vulnera tots els principis del dret internacional», la titular de Defensa ha descrit la condemna occidental com a «unànime», en què «Espanya és al capdavant». En la compareixença al palau de La Moncloa, la ministra de Defensa ha remarcat la unitat de la Unió Europea i l’OTAN davant l’«agressió intolerable de Putin». De fet, a la reunió dels països de l’OTAN ha tingut seient també la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, i el del Consell Europeu, Charles Michel. «Aquesta imatge d’unitat és la millor fortalesa que podem demostrar a les societats democràtiques –ha dit Robles– en l’àmbit d’Europa i també en l’àmbit dels Estats Units i el Canadà».