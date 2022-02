1 ¿Hi ha el risc que la guerra s’estengui als països veïns d’Ucraïna?

Karel Lanoo: És incert, però cal tenir en compte que aquesta ja és una guerra internacional, perquè Bielorússia està també en la guerra contra Ucraïna. No és un país, sinó dos, els que ataquen. No és difícil pensar que els problemes s’estenguin a les fronteres dels països amb els quals hi ha frontera. Per començar, el territori de Transnístria [separat de facto de Moldàvia i on Rússia manté tropes], Romania, Hongria, Polònia, Eslovàquia... És fàcil pensar en un incident que transcendeixi aquestes fronteres.

Julio Guinea: Sí. Podria estendre’s si la violència escala en intensitat. Sabem que Putin intentarà organitzar una guerra el més bruta possible, perquè està llançant propaganda i desinformació per defensar les seves tesis. En el moment que la comunitat internacional vulgui frenar els peus a Rússia i actuï militarment la guerra podria estendre’s a altres estats.

2 ¿Què pot fer l’OTAN ara tenint en compte que Ucraïna no és membre de l’Aliança?

Karel Lanoo: Sempre pot assistir un país que estigui en una situació problemàtica. ¿No vam intervenir a l’Iraq o a l’Afganistan? Si hi ha una resolució, per exemple de les Nacions Unides. El problema és que tothom té por de Vladímir Putin.

Julio Guinea: Si ho volguessin, els estats membres de l’OTAN podrien declarar la guerra a Rússia, per separat, com van fer quan el 1939 Alemanya i l’URSS van envair Polònia.

3 ¿Seran efectives les sancions europees?

Karel Lanoo: Caldria congelar tots els actius dels oligarques connectats amb Putin en tots els estats membres. Si tenen una casa, s’expropia; si tenen un barco a Barcelona, es confisca. Putin tenia un barco al port d’Hamburg que els alemanys van deixar que s’emportés fa una setmana. Molts milionaris russos es beneficien de les llibertats que tenim a Europa i que no es permeten a Rússia. Es pot exigir al director rus Valeri Gergiev de l’Òpera de Milà, conegut amic del president Vladímir Putin, que expressi la seva posició a favor d’una solució pacífica a l’atac a Ucraïna o, altrament, el substitueixin.

Julio Guinea: No. S'estan portant a terme des del 2014. És com quan prens una mica d’arsènic a poc a poc, al final el cos s’hi acostuma i no et mors. Rússia hi està acostumada i cada vegada que la sancionem es llança més en braços de la Xina, s’allunya de la UE i es radicalitza en els seus postulats.

4 ¿Quina seria la via per impedir que el Kremlin segueixi endavant?

Karel Lanoo: La millor sanció seria una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, idealment amb la Xina a dins. Rússia ho podria vetar, però el missatge estaria clar. La Xina té incentius per recolzar-lo: té frontera amb Rússia i no vol enviar el senyal que les fronteres dels països es poden violar arbitràriament.

5 ¿Pretén Putin aconseguir el control del país col·locant un Govern afí a Kíev?

Karel Lanoo: És difícil de saber, però Ucraïna és un país enorme. ¿Com s’ocupa un país així? Cal recolzar Ucraïna i, si Rússia ataca, que hi hagi tantes víctimes russes que hi hagi un debat al país sobre la guerra. Però no sé què passarà.

Julio Guinea: Evidentment vol un Govern titella. És de manual. No m’estranyaria el més mínim que un exagent de la KGB com Putin operi com ho feia l’URSS al principi de la Guerra Freda.

6 ¿Quins seran les conseqüències econòmiques del conflicte a curt i llarg termini?

Karel Lanoo: Depèn molt de si es queda el conflicte dins de les fronteres d’Ucraïna o no. Ucraïna és ‘peccata minuta’ econòmicament parlant per a l’economia global. El mateix Rússia. Però si el conflicte es descontrola, llavors sí que és perillós.

Julio Guinea: Seran desastroses, en primer lloc per a Ucraïna, perquè la guerra devastarà el país. Afectarà al terreny agrícola, perquè és un dels graners d’Europa. ¿Què passarà amb el blat o el blat de moro produït a les terres negres ucraïneses? S’apujaran les matèries primeres i el preu del gas. Si el gas arriba racionat pel Nord Stream 2 haurem de cedir part de les nostres reserves o ajudar els nostres veïns del nord i això encarirà la nostra energia. Una guerra a l’altre extrem d’Europa, a Espanya li fa mal. Haurem d’enviar ajuda humanitària, però, a més, com a membres de l’Aliança haurem de posar soldats sobre el terreny per frenar les ambicions de Rússia.

7 ¿Es tracta d’una guerra convencional o hem d’esperar atacs híbrids o d’un altre tipus?

Karel Lanoo: A Putin no li importa utilitzar totes les opcions al seu abast. És capaç de prendre com a ostatge la planta de Txernòbil, com ha fet, per amenaçar de fer explotar la capa de ciment que la recobreix com a amenaça a Europa.

Julio Guinea: La guerra està avançant pel front convencional a l’haver tropes sobre el terreny per aconseguir les infraestructures i acabar amb el potencial de resistència militar però, a més, hi és la via de la contraveritat. És una guerra híbrida amb desinformació i atacs informàtics. És un nivell de sofisticació addicional a les guerres vuitcentistes, on només hi havia soldats i metralletes.

8 ¿Ens hauríem de preparar per a una nova crisi de refugiats si la guerra s’allarga?

Karel Lanoo: Si es prolonga, segur; però de moment sembla que està limitada.

Julio Guinea: Sí. Absolutament. Aquest és un altre dels elements que busca Putin, desestabilitzar a la UE amb una altra crisi addicional, bombardejar-la amb més nacionalisme, fer que fracassi amb la seva precària política migratòria. És previsible que hi hagi grans masses de població civil fugint d’un conflicte.

9 ¿Ha mostrat Occident impotència a l’hora d’enfrontar-se a Putin?

Karel Lanoo: La clau era actuar units, i no ha sigut així. Hi ha hagut visites per separat de Víktor Orbán, primer ministre hongarès; d’Emmanuel Macron, president francès; i d’Olaf Sholz, canceller alemany. A més, no tenim un exèrcit europeu. Necessitaríem 60.000 soldats i no es vol ni complir el demanat per Josep Borrell, 5.000.

Julio Guinea: La força de la UE per esbossar la seva diplomàcia és molt feble. Els EUA tenen un telèfon vermell entre el Kremlin i la Casa Blanca i Biden i Putin parlen sense problema, però Borrell no el veuen com un interlocutor amb capacitat d’actuació. Putin ha dividit els membres de la UE, per molt que de cara a la galeria donin imatge d’unitat. Borrell està lligat de mans i peus.

10 ¿Per què ha fracassat la via diplomàtica?

Karel Lanoo: Perquè no es pot canviar la manera de pensar d’aquest home. Putin ha planificat acuradament això durant molt temps. Conviu amb frustracions respecte a la Unió Soviètica i Ucraïna des de fa molt. Alguns diuen que és un psicòpata.

Julio Guinea: És clar. La nostra diplomàcia és petita comparada a un gegant com Rússia. Ara no podem parlar de tu a tu amb Rússia. La política exterior de la UE és molt ampul·losa, però té un motor de dos cavalls.