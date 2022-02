El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va assegurar aquest dijous que Rússia té intenció d’atacar Kíev tan sols 24 hores després d’haver anunciat una operació militar especial al país que ja ha segat la vida de 137 soldats ucraïnesos, segons han informat les autoritats d’Ucraïna. «Tota l’evidència suggereix que Rússia té la intenció d’envoltar i amenaçar Kíev, i creiem que Moscou ha desenvolupat plans per infligir abusos generalitzats contra els drets humans, i potencialment pitjors, al poble ucraïnès», va sentenciar, segons va avançar la cadena nord-americana CNN.

En una reunió especial de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), el secretari d’Estat nord-americà va sentenciar en el seu discurs telemàtic que les «accions de Rússia són un afront a la democràcia, als drets humans, a la decència humana». «Durant mesos, Rússia s’ha involucrat en el pretext de la diplomàcia mentre insistia que no tenia intencions d’envair Ucraïna. Mentrestant, el Kremlin ha estat preparant aquest atac a sang freda, l’escala del qual no s’ha vist a Europa des de la Segona Guerra Mundial», va dir. A més, va tornar a confirmar-ho en una entrevista amb la cadena nord-americana ABC, afirmant que el president rus, Vladímir Putin, «vol una nova Unió Soviètica» i que «li agradaria reafirmar una esfera d’influència al voltant dels països veïns que alguna vegada van ser part del bloc soviètic». «Aquest és l’article 5 de l’OTAN: un atac contra un és un atac contra tots. És exactament per això que hem estat reforçant el flanc est de l’OTAN», va assenyalar, tot i que va tornar a reiterar que els Estats Units no enviaran tropes a Ucraïna. «Part del pla rus ha sigut posar en perill Kíev, assaltar la capital, anar darrere altres ciutats importants. Estem veient entrar forces des del nord, des de l’est, des del sud, i tot això és part del pla que hem traçat per al món en les últimes setmanes», va dir en l’entrevista, tal com recull un comunicat del Departament d’Estat.

Acollida de refugiats

D’altra banda, els Estats Units estarien preparats per acceptar refugiats ucraïnesos que fugen del país, segons va confirmar aquest dijous als periodistes la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, i va recollir Bloomberg. Així mateix, va assenyalar que, malgrat l’oferiment dels Estats Units, probablement la majoria dels refugiats que fugen d’Ucraïna ingressaran en països europeus veïns com Polònia. Psaki va confirmar que l’Administració treballa amb aquests governs per ajudar amb l’afluència anticipada de refugiats. «Hem estat parlant i interactuant amb els europeus sobre això durant algun temps», va afegir, tal com recull la cadena nord-americana CNN.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar aquest dijous a la matinada una «operació militar» a l’est d’Ucraïna, dies després d’haver reconegut la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk. En resposta això, Ucraïna ha dit que trenca relacions amb Moscou.