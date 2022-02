Ucraïna ha ordenat avui el tancament del seu espai aeri després de l’inici de l’operació militar llançada per Rússia al país. «A causa de l’alt risc de seguretat de l’aviació per a l’aeronàutica civil es decreta [...] el tancament de l’espai aeri d’Ucraïna per a vols civils», ha informat en un comunicat l’Empresa Estatal de Serveis de Trànsit Aeri d’Ucraïna. Poc abans, Rússia havia tancat l’espai aeri a les regions veïnes a l’est d’Ucraïna.

El tancament de l’espai aeri ucraïnès per als vols civils va ser decretat a partir de les 00.45 GMT (02.45 hora local). El Ministeri ucraïnès d’Infraestructura ha assenyalat en el seu compte de Telegram que les operacions a l’Aeroport Internacional de Boríspil han sigut suspeses. «L’aeroport està tancat, tots els passatgers de l’aeroport han sigut evacuats, la pista està bloquejada». «Els oficials de seguretat de l’aviació, en cooperació amb els agents encarregats de fer complir la llei, actuen d’acord amb les instruccions aprovades per garantir la seguretat de l’aeroport», ha afegit.