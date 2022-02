Ucraïna ha confirmat més 40 morts, deu d'ells civils, per l'atac militar de Rússia. Ho ha explicat l'assessor de l'oficina presidencial ucraïnesa, Oleksiy Arestovych, segons recull el portal rus Babel. El ministeri de l'Interior ha comunicat aquest migdia que un avió de les seves forces armades "s'ha estavellat" als afores de Kíev provocant la mort de cinc persones. El ministre d'Exteriors, Dimitri Kuleba, ha assegurat que Rússia està perpetrant un "atac a gran escala des de múltiples direccions" a Ucraïna. Kíev ha confirmat atacs a la capital, a Odessa i Kherson, al sud, a Kharkiv, a l'est. Alguns mitjans locals informen també d'explosions a Lviv, la ciutat més a l'oest del país i molt a prop de la frontera amb Polònia.

"Això no només és una invasió de l'est d'Ucraïna", ha dit Kuleba, negant que les forces ucraïneses hagin col·lapsat: "L'exèrcit està lluitant". Per la seva banda, Rússia nega que les seves tropes estiguin atacant ciutats d'Ucraïna, però admet que estan utilitzant "armes d'alta precisió" per destruir infraestructures militars.

Evacuacions

El ministeri d'Infraestructures d'Ucraïna ha assegurat que ja han evacuat més 3.000 persones de Donetsk i Lugansk i ha anunciat que aquest mateix dijous enviaran avions d'evacuació al Donbas i a Odessa.

Les autoritats d'Ucraïna també han demanat l'evacuació a alguns habitants de parts de Kriví Rih, ciutat amb més de 700.000 a la província de Dnipropetrovsk, al sud-est del país, segons Ukrinform. També s'ha ordenat al districte d'Uman, a la província de Cherkasky, al centre d'Ucraïna, que es desplaci a altres zones més segures del país.