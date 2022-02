Minuts abans de les sis del matí a Moscou, una hora menys a Kíev, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha aparegut a la televisió per anunciar l’inici d’una «operació militar especial» a l’est d’Ucraïna. ¿Com afectarà Espanya aquesta guerra?

Putin ha llançat «una operació militar» a Ucraïna arran de la sol·licitud per part de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk de repel·lir l’«agressió» de les Forces Armades ucraïneses i enmig del Consell de Seguretat d’emergència que se celebrava a Nova York.

Es dispara la inflació i s’acusa la dependència energètica

La inflació no deixa d’augmentar i a Espanya ha arribat a un 6,5%, degut principalment a l’increment dels preus del gas i la dependència energètica.

L’escalada en el xoc entre Rússia i Ucraïna eleva al màxim la tensió als mercats energètics –amb els preus del petroli i el gas que registren fortes pujades– i sembra incerteses sobre la continuïtat de subministraments a part d’Europa. A Espanya, el Govern i el mateix sector energètic insisteixen a donar per assegurat el subministrament de gas en ple hivern i per donar més tranquil·litat es remarca que encara hi ha marge per adoptar més mesures i blindar-lo encara més.

La decisió d’Alemanya de paralitzar l’autorització del nou gasoducte que l’anava a connectar amb Rússia, el polèmic Nord Stream II, amenaça de complicar encara més la situació després de mesos de preus energètics marcant màxims. Espanya té un subministrament de gas molt diversificat, amb onze països com a proveïdors tant per gasoducte com per barco, però gairebé el 5% de petroli que Espanya importa procedeix de Rússia. Igual com amb el gas, un conflicte armat suposarà un ascens important del preu i una inflació disparada.

Importacions i exportacions

Les importacions entre Rússia i Espanya van ser el 2021 de 5.245 milions d’euros, mentre que les exportacions van ser de 2.056 milions.

Precisament, la compra de combustibles va representar gairebé un 83% de les importacions, i aquest seria el principal material que s’encariria per a Espanya, remarca Onda Cero

En relació amb les exportacions a Rússia, destaquen els vehicles, peces de vestir i aliments, però el 2021 es van reduir a causa de la devaluació del ruble.