L’atac militar a Ucraïna iniciat en la matinada per Vladímir Putin ha tancat per ara la via diplomàtica que es mantenia, ja extremament debilitada, entre Rússia i els Estats Units. Aquest dijous el president nord-americà, Joe Biden, ha parlat d’una «ruptura completa» en les relacions de Washington i Moscou «si (els russos) continuen per aquest camí».

Ho ha dit en una compareixença a la Casa Blanca en la qual ha anunciat una segona ronda de sancions a Moscou després de les quals va imposar dimarts, abans que iniciés la incursió militar que Biden ha qualificat de «guerra». «Putin és l’agressor, Putin ha elegit aquesta guerra, i ara ell i el seu país hauran d’assumir les conseqüències», ha dit.

Malgrat assenyalar directament el president rus, les sancions anunciades no castiguen directament Putin, una opció que el demòcrata ha assegurat, no obstant, que «segueix sobre la taula». Tampoc inclouen el que demanava Ucraïna i defensen també altres països com el Regne Unit: treure Rússia del sistema SWIFT, vital per a les transaccions bancàries. Tot i que aquest càstig segons Biden «sempre és una opció, ara mateix no és el que desitja la resta d’Europa».

Biden en qualsevol cas ha defensat la fortalesa i l’impacte de les noves sancions, i ha demanat «temps» perquè es demostri el seu pes i l’efecte que tenen a Rússia. Concretament, els EUA han anunciat que imposa límits a les exportacions de material tecnològic a Rússia. També amplia a quatre grans bancs russos els bloquejos que dimarts ja es van imposar a dues institucions financeres i estén a grans corporacions el bloqueig a l’accés en els mercats de finançament que es va dictar fa dos dies per a les emissions de deute sobirà rus. Així mateix, ratifica les sancions per a oligarques russos i els seus familiars que es van avançar fa dos dies. I Biden ha afegit que Washington i els seus aliats s’estan «preparant per fer més».

Unitat i resolució

«Putin posarà a prova la resolució d’Occident per veure si ens mantenim units i ho farem», ha assegurat el mandatari nord-americà, que ha defensat que aquesta unitat que està mostrant la comunitat internacional per respondre al Kremlin fa «altament improbable la noció que això (el conflicte) durarà molt».

En un breu torn de preguntes dels periodistes, en el qual se l’ha qüestionat sobre l’efectivitat de les sancions donades les accions que el president rus ha pres fins ara, Biden ha titllat Putin de «digne adversari» i ha negat haver-lo infravalorat.

«Té ambicions molt més grans», ha dit. «De fet vol reestablir l’antiga Unió Soviètica. D’això tracta això. I les seves ambicions són contràries a on es troba la resta del món», ha assegurat Biden, que ha emmarcat l’actual crisi com «una lluita entre la democràcia i l’autocràcia, entre la sobirania i la subjugació». «La llibertat, la democràcia i la dignitat humana són forces molt més poderoses que la por i l’opressió, no poden ser extingides per tirans com Putin i els seus exèrcits», ha declarat també.

Més tropes a Europa

Abans Biden havia anunciat ja en la seva compareixença que ha autoritzat el desplegament a Alemanya de tropes addicionals nord-americanes «no per combatre a Ucraïna sinó per defensar els aliats de l’OTAN». Concretament, es tracta de 7.000 efectius. «Els EUA defensaran cada mil·límetre del territori de l’OTAN amb tota la força del poder americà», ha promès.

També ha fet referències a l’impacte que la crisi tindrà en els mercats energètics i ha assegurat estar «treballant activament amb països de tot el món per elevar col·lectivament la circulació de reserves estratègiques de petroli», prometent que els EUA alliberaran més barrils «segons ho requereixin les circumstàncies».